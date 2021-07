Amriswil: Deswegen findet die Amriswiler Bundesfeier am Tag statt

Interview Amriswil setzt auf Burgwände erklettern und Ponyreiten statt Lampionumzug und 1.-August-Funken Nach vielen Jahren findet die Amriswiler Bundesfeier wieder am Tag statt. OK-Präsident Heinrich Roth erklärt wieso. Manuel Nagel 27.07.2021, 17.00 Uhr

Heinrich Roth vom Organisationskomitee der Amriswiler Bundesfeier sitzt noch gelassen auf dem Zaun vor dem Wasserschloss Hagenwil. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juli 2021)

Heinrich Roth, erinnern Sie sich, wann die letzte Bundesfeier tagsüber stattfand?

Heinrich Roth: Das müsste vor etwa 18 oder 20 Jahren gewesen sein – auf dem Marktplatz.

Weshalb nun der Wechsel?

Wir haben einige Leute im OK, die finden, dass der Sonntagabend für die Familie reserviert sein sollte. Die Frage kam auf, weshalb wir keine Bundesfeier am Tag organisieren.

Ist es nicht einfach auch aus Bequemlichkeit? Die Organisation dürfte einfacher sein.

Ja, das ist sie. Man muss keinen Funken und keinen Lampionumzug organisieren, man muss keine Feuerwerkabschussrampe herrichten – es ist weniger problematisch von der Sicherheit her. Und wir brauchen so auch kein Licht im Festzelt. Aber die Gründe sind wie gesagt andere, als dass es bequemer sein soll.

Gerade der Funken gehört für viele zum 1. August dazu.

Das stimmt, der Funken hat für viele eine grosse Bedeutung. Das habe ich auch erfahren, als wir vor einigen Jahren auf den Funken verzichtet haben.

Erhielten Sie Reaktionen, dass die Bundesfeier diesmal am Tag stattfindet?

Die Rückmeldungen waren bisher eher positiv, es kommt gut an. Das stimmt mich positiv. Gerade auch für ältere Leute, die den 1.August hochhalten, ist es tagsüber angenehmer.

Heinrich Roth präsidiert das Organisationskomitee der Amriswiler Bundesfeier. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 16. Juli 2021)

Sie zielen diesmal vor allem auf Familien ab, wenn man das Programm anschaut?

Genau, das ist uns wichtig. Wir wollen den Kindern einiges bieten und haben auch zuerst das Programm für die Jüngeren festgelegt. Dann wollten wir Musik, die möglichst viele anspricht. Red Cube sind eine solche Band. Auch die Hobbykrainer sorgen für Stimmung und etwas Festzeltatmosphäre. Und mit unseren Alphornbläsern rund um die eigentliche Bundesfeier geben wir auch dem Schweizer Brauchtum einen würdigen Platz.

Wurde denn mit dieser Konstellation des 1. August an einem Sonntag auch angedacht, die Bundesfeier wie in vielen Gemeinden am Vorabend durchzuführen?

Nein. Für uns ist der 1. August am 1. August. Das wollen wir auch so beibehalten.

Mit wie vielen Personen am Fest rechnen Sie denn?

Ich denke, es kommen rund 500 Leute, wenn das Wetter schön sein sollte.

Haben Sie überhaupt so viel Platz im Festzelt bei den aktuellen Coronaregeln?

Dort haben 235 Personen Platz. Sollte es regnen, wissen wir aus vergangenen Jahren, dass das ausreicht. Bei schönem Wetter dürfen wir die Hälfte der Wände aufmachen, damit es als Aussenterrasse gilt und die Leute auch keine Maske tragen müssen.

Es braucht auch kein Covid-Zertifikat auf dem Festplatz?

Nein, wir haben von Beginn weg gesagt, dass wir keine Veranstaltung mit den 3-G-Regeln wollen. Dennoch bereiten wir auch ein Contact-Tracing im Festzelt für die einzelnen Tische vor, falls es schlechtes Wetter geben sollte.

Wie war die Organisation unter diesen Umständen?

Wir haben am 25. Mai 2020 alles eingefroren und sind nun wieder gestartet, als wäre kein Jahr dazwischen gewesen. Im Kopf stand das Programm von diesem Jahr schon vor zwölf Monaten. Damals war es auch in Hagenwil geplant, einfach nicht am Tag. Die erste OK-Sitzung hatten wir am 2. Juni. Wir dachten, dass am 1. August gegen 60 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft sein wird und 70 Prozent einmal. Die Zahlen liegen jetzt etwas darunter. Das macht mir schon etwas Bauchweh.

Und wie sollen die Leute nach Hagenwil kommen?

Am besten mit dem Sonderbus oder mit dem Velo. Wir werden einen speziell grossen Parkplatz für die Velos haben.

Hinweis

Der Flyer mit dem Programm und dem Gratisbusfahrplan kommt in alle Haushaltungen von Amriswil.