Klangkünstler Roman Rutishauser lädt in seinen Tontainer ein

Schiffscontainer wird zum Tonlabor: Klangkünstler Roman Rutishauser lädt am Hafen von Romanshorn zum Experimentieren

Der Musikpädagoge, Musiker, Dirigent, Arrangeur und Komponist will den Besuchern in seinem Tontainer Hörerlebnisse jenseits der gängigen Klangwelt eröffnen. Eine Schulklasse brachte am Freitag Wände und Böden zum vibrieren.