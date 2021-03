INNOVATIONSPROJEKT

Bernhard Eicher, ehemaliger CEO der Fatzer AG in Romanshorn, und Konradin Fischer, Mitinhaber der ZIK Immo AG in Arbon, haben ein besonderes Projekt im Sinn: Eine Seilbahn zwischen dem leerstehenden Arboner Saurer-Heizwerk und dem Bahnhof Roggwil-Berg. Sie soll die Region Arbon an die Bahnlinie Romanshorn–St.Gallen anbinden. Die Resonanz ist allerdings durchmischt.

Tanja von Arx und Rossella Blattmann 26.03.2021, 17.47 Uhr