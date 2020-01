300 Unterschriften innert weniger Tage: Gegen den Abbruch der Arboner «Wunderbar» formiert sich Widerstand In Arbon formiert sich Protest. Einwohner und ehemalige Politiker machen Druck mit einer Petition. Tanja von Arx 31.01.2020, 16.55 Uhr

Noch ist die «Wunderbar» geöffnet. (Bild: Max Eichenberger)

Der Unmut nimmt Gestalt an. Und zwar in Zusammenhang mit dem geplanten Abriss des Hotels und Restaurants «Wunderbar» am Arboner Quai. Wie jetzt bekannt wird, haben der Einwohner Andreas Blumer, die ehemalige Vize-Stadtpräsidentin Veronika Merz und «Wochenmarkt»-Mitinitiant Bernhard Miserez eine Petition gegen die entsprechende Bewilligung lanciert.