Inhaber haben Grosse Pläne für das Hotel am Seerhein in Tägerwilen Nach der Sanierung soll das «Trompeterschlössle» im Tägermoos als Landhotel mit Restaurant betrieben werden. Kurt Peter 13.04.2020, 18.00 Uhr

Das Hotel Trompeterschlössle im Tägermoos. (Bild: Andrea Stalder)

Die International Sporting Club GmbH will im «Trompeterschlössle», in Anlehnung an das eigene alte Zollhaus, ein Hotel in gehobenem Standard realisieren. Ein entsprechendes Baugesuch liegt derzeit in der Gemeindeverwaltung Tägerwilen auf. Besitzer Christian Rosenberg sieht grosses Potenzial im Haus: