In Wuppenau sorgen die Frauen für Bewegung Die Gemeinde Wuppenau zeichnet das Team «Wuppenau bewegt» mit dem Jugendförderpreis 2020 aus. Es bietet neu auch Aerobic für Jugendliche an. Werner Lenzin 14.08.2020, 16.20 Uhr

Die Preisträgerinnen: Saskia Rutz, Sandra Gantenbein, Ursi Müller und Barbara Hug vom Team «Wuppenau bewegt». Bild: Werner Lenzin

Das Sportangebot in der Gemeinde ist gross. Wuppenauerinnen und Wuppenauer von Klein bis Gross können sich austoben in diversen Gruppen und Vereinen. Hinter all diesen Angeboten wie Muki- und Kinderturnen, Mädchen- und Frauenriege, der Jugi, des Fussball- oder Tischtennisclubs stehen engagierte Menschen.