In Weinfelden reift besonderer Käse in einer feuchten Höhle In der Sommerserie «Im Boden» zeigen die Mittelthurgauer Redaktionen Einblicke in sonst meist verborgene Anlagen unter der Erde. Den Anfang macht der Käsekeller in Weinfelden. Mario Testa 08.07.2020, 16.50 Uhr

Peter und Nicole Egger, die Inhaber der Mooser-Chäsi in Istighofen, lassen im Weinfelder Käsekeller ihren Nollenkäse reifen.

Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, 8. Juli 2020)

Es riecht intensiv. Wenn die Türe zum Käsekeller an der Amriswilerstrasse in Weinfelden aufgeht, steigt dem Eintretenden der Geruch von Ammoniak, feuchtem Stein und etwas Desinfektionsmittel in die Nase. Erst der Blick in den Keller verrät, dass hier drin etwas feines heran reift. «Wir haben mit dem Weinfelder Käsekeller einer von gerade mal einer Handvoll solcher Einrichtungen in der Schweiz zur Verfügung, die Käse mit dem Label ‹aus dem Felsenkeller› produzieren dürfen», sagt Peter Egger, Inhaber der Mooser-Chäsi in Istighofen.

Auch Emmentaler lagert im Keller. Unten ein frischer, oben ein Laib nach einjähriger Reifung. Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, 8. Juli 2020)

Seit zwei Jahren mietet Egger den Käsekeller von Peter Fretz. «Zuvor haben schon viele andere Käsereien hier gewirkt wie Wartmann, Schmitt oder Bergsenn», sagt der Eigentümer. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde der rund 30 Meter in den Fels dringende Natursteinkeller noch von der Brauerei in Weinfelden benutzt, um die im Winter aus dem Bommer Weiher geschlagenen Eisblöcke für die Bierkühlung zu lagern. «Auch Weinfässer lagerten schon hier. Für sie war es aber zu feucht, vom ‹Fässerfressenden Keller› ist in alten Schriften die Rede.»

Lagerzeit von sechs Wochen bis zu zehn Monaten

In den Gestellen auf langen Reihen, jeweils drei Laibe pro Brett lagern hier nun die milden und rezenten Nollenkäse der Mooser-Chäsi, auch ein paar Dutzend grosse Emmentaler. Für die Pflege der Laibe ist Käsermeister Sämi Moser zuständig. «Die Käse sind zwischen sechs Wochen und zehn Monaten hier drin und reifen», sagt der 46-Jährige.

Käsermeister «Samuel Sämi» Koch pflegt die Käseleibe im Käsekeller. Dieser reicht etwa 30 Meter tief in den Sandstein am Fusse des Ottenbergs in Weinfelden.

Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, 8. Juli 2020)

Die Käseschmiermaschine erleichtert die Arbeit des Käsermeisters. Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, 8. Juli 2020)

Der Vorteil der Höhle: eine relativ konstante Temperatur von rund 13 Grad – im Sommer etwas mehr, im Winter auch mal nur 10 Grad – und eine hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent. «Die Feuchtigkeit und die Naturflora sind eine Herausforderung. Und auch das Be- und Entladen draussen an der Strasse.»

«Die Käsepflege in einem sterilen Kühlraum ist natürlich weniger kompliziert – aber ich bin gerne hier unten.»

Käsermeister Sämi Koch bohrt einen Nollenkäse zur Kontrolle an.

Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, 8. Juli 2020)



Täglich eine Stunde, an zwei Tagen pro Wochen auch drei Stunden hält er sich im Keller auf. Er nimmt die Käseleibe, schmiert sie mit Salzlake ein und wendet sie. Die jüngeren täglich, die älteren Laibe einmal pro Woche. Seit kurzem erst hilft ihm dabei eine Käseschmiermaschine.

Käsermeister Sämi Koch beim Geruchstest des Käses.

Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, 8. Juli 2020)

Höhlengereifter Käse verkauft sich gut

«Das Prädikat ‹aus dem Felsenkeller› ist schon ein Verkaufsargument. Die Qualität des Käses ist besser», sagt Verkaufsleiterin Nicole Egger. Der Käse bleibe bei der Reifung feuchter und sei entsprechend gut zu scheiden. «Wir haben sogar Kunden aus Frankreich und natürlich viele in der Schweiz. Die Migros Luzern und Zürich beispielsweise haben den Nollenkäse im Sortiment – die Migros Ostschweiz leider noch nicht.»