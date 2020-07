Im Thurgau gibt es am Wochenende Weingenuss statt Festreden Am Wochenende findet die Aktion «Offene Weinkeller 2020» statt. Aus der Region Mittelthurgau beteiligen sich sieben Weingüter, ebenfalls dabei sind Winzer aus der Region Frauenfeld. Mario Testa 29.07.2020, 11.40 Uhr

Der Weinfelder Winzer Michael Burkhart stösselt die Maische in einem der Stahltanks im Weinkeller. Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, Oktober 2018)

Die Bundesfeiern am 1. August fallen fast überall aus. Trotzdem kann die Bevölkerung an diesem Wochenende etwas erleben. Im Rahmen der Aktion «Offene Weinkeller 2020» des Branchenverbands Deutschschweizer Wein veranstalten die Winzer Degustationen und Führungen durch die Weinkeller. «Wir machen diesmal auch mit», sagt Martin Wolfer. Sonst finde dieser Anlass jeweils am 1. Mai statt, was für ihn zu früh sei.