Dieser Samstag steht im Thurgau ganz im Zeichen der Energie. An der Energy Tour 2019 beteiligen sich sieben Gemeinden, darunter auch Weinfelden. Es werden Projekte mit Vorbildcharakter präsentiert und Informationen rund ums Thema Energie geboten.

In Weinfelden geht's am Samstag mit dem Pferdewagen auf die Energy Tour

Dieser Samstag steht im Thurgau ganz im Zeichen der Energie. An der Energy Tour 2019 beteiligen sich sieben Gemeinden, darunter auch Weinfelden. Es werden Projekte mit Vorbildcharakter präsentiert und Informationen rund ums Thema Energie geboten.

In Weinfelden geht's am Samstag mit dem Pferdewagen auf die Energy Tour

In Weinfelden geht's am Samstag mit dem Pferdewagen auf die Energy Tour Dieser Samstag steht im Thurgau ganz im Zeichen der Energie. An der Energy Tour 2019 beteiligen sich sieben Gemeinden, darunter auch Weinfelden. Es werden Projekte mit Vorbildcharakter präsentiert und Informationen rund ums Thema Energie geboten. Mario Testa

Anlässlich der Energy Tour in Weinfelden kann der Gas-Kugelspeicher der Technischen Betriebe besichtigt werden. (Bild: Mario Testa)

In Weinfelden gibt es an der Energy Tour an drei Standorten besondere Aktivitäten. Zwischen den Standorten verkehren von 10 bis 16 drei Pferdewagen für die Besucher.

An der Burgstrasse zeigt die Isofutura GmbH am «Tag der Fassade» acht Neu- und Umbauprojekte die energetisch saniert wurden. Im Infozelt erfahren die Besucher alles über die Möglichkeiten von Fassaden- und Gesamtsanierungen. Dazu gibt es jeweils um 11 und 14 Uhr einen Vortrag zum Thema «GEAK und Fördermittel».

Führung durchs Pumpwerk und den Gasspeicher

Ein weiterer Standort befindet sich auf dem Gelände der Technischen Betriebe Weinfelden (TBW). Am Tag der offenen Türe präsentieren die Mitarbeiter ihre Leistungen im Bereich Strom, Gas, Wasser und Glasfasernetz. Als besondere Attraktionen gibt es Höhenflüge mit der Hebebühne, steigen am Strommast oder die Besichtigung des Grundwasserpumpwerks oder Gas-Kugelspeichers. Dazu gibt es eine Festwirtschaft.

Der dritte Standort befindet sich beim Ersatz-Neubau des Kindergartens Falken an der Falkenstrasse. Die Mitarbeiter der Holzbaufirmen Wiesli und Bornhauser führen durch den Rohbau des neuen Doppel-Kindergartens, der im Minergie-Standard erstellt wird. Als besondere Attraktion stehen beim «Falken» Elektrovelos der Firma Tour de Suisse für die Besucher zur Verfügung für Probefahrten oder die Fahrt zu den anderen Standorten der Energy Tour in Weinfelden.