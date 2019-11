Dank einer neuen Holzschnitzelheizung reduzieren die Biotta AG und die Rathgeb Bio ihren CO2-Ausstoss um 2500 Tonnen jährlich. Am Freitag wurde die Anlage eingeweiht.

In Tägerwilen steht die drittgrösste Öko-Heizung im Thurgau Dank einer neuen Holzschnitzelheizung reduzieren die Biotta AG und die Rathgeb Bio ihren CO2-Ausstoss um 2500 Tonnen jährlich. Am Freitag wurde die Anlage eingeweiht. Kurt Peter

Sie feierten die Inbetriebnahme der Holzschnitzelheizung: Christian Rathgeb, Clemens Rüttimann, Walter Schönholzer und Markus Thalmann. (Bild: Kurt Peter)

«Im Jahr 2013, als der Ersatz unseres Heizkessels anstand, begannen die Überlegungen, wie die Energieversorgung in Zukunft aussehen soll», sagt Biotta-Geschäftsführer Clemens Rüttimann anlässlich der Inbetriebnahme vom Freitagabend. Biotta habe in Sachen Nachhaltigkeit schon immer eine Pionierrolle innegehabt, «und die Firma wollte auch ein Zeichen in der Energiepolitik setzen».

Eine solch grosse Energiezentrale im Alleingang zu realisieren, sei wirtschaftlich jedoch nicht tragbar gewesen. Da auch die benachbarte Rathgeb Bio einen grossen Energiebedarf gehabt habe, sei die gemeinsame Vision der komplett grünen Energie entstanden. «Aber es war ein schwieriger und langer Weg voller Hürden», blickt Rüttimann zurück. Die Hürden wurden übersprungen und dank der neuen Holzschnitzelheizung reduzieren die beiden Firmen ihren CO2-Ausstoss nun um 2500 Tonnen jährlich.

Regionale Ressourcen nutzen

«Hier in Tägerwilen ist ein energietechnisches Leuchtturmprojekt entstanden, nämlich die derzeit drittgrösste Holzschnitzelheizung im Kanton Thurgau», sagt Regierungsrat Walter Schönholzer, Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft.

«Die Herstellung von Bioprodukten und klimafreundliche Wärmeerzeugung passen sehr gut zusammen.»

Die Verwendung von Holz statt Erdöl, wie es in Tägerwilen umgesetzt werde, sei ein hervorragendes Beispiel für die Nutzung von regionalen Ressourcen. Das Potenzial sei auch noch nicht ausgeschöpft. Zwar habe sich die Holznutzung in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht, «25 Prozent des Thurgauer Energieholzes bleibt aber ungenutzt.»

Die Inbetriebnahme der Holzschnitzelheizung sei ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. «Dazu braucht es Vorreiter. Ich freue mich, dass wir im Thurgau innovative Unternehmer wie Bio Rathgeb und die Biotta AG haben».

Visionen werden Realität

Dass aus einer Vision Realität werden kann, stellt der Tägerwiler Gemeindepräsident Markus Thalmann anhand zahlreicher Beispiele aus der Gemeinde fest. So etwa die Dreifachsporthalle, die Aufwertung der Hauptstrasse oder all die Solaranlagen, die heute rund 8,3 Millionen Kilowattstunden Energie lieferten.

«Seit Oktober 1999 liefert der Wärmeverbund mit seiner Holzschnitzelheizung für sämtliche öffentliche Gebäude von Schule und Gemeinde sowie für das Raiffeisengebäude Warmwasser für die Heizung.» Die Anlage der Firmen Rathgeb Bio und Biotta AG passe also wunderbar ins Energiekonzept der Gemeinde.