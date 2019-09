Amriswiler Motocross: Walter Mäder tritt in Sigis Fussstapfen

Das 58. internationale Motocross findet am Wochenende in der Bürglen statt. Das erste Rennen beginnt am Samstag um 10.50 Uhr mit den Junioren A, das letzte startet um 16.50 Uhr.

Der Sonntag beginnt mit dem Quad-Rennen um 10.35 Uhr. Ab 13.15 Uhr fahren die EM-Ladys um den Sieg. Die Siegerehrungen finden jeweils eine Dreiviertelstunde nach Rennschluss statt. Am Sonntag steht ein Shuttle-Bus ab Bahnhof und Marktplatz bereit. (mac)