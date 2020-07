In Salmsach spitzt sich die Situation zu: Entweder der Gemeindepräsident geht, oder drei der vier Gemeinderäte hören auf Martin Haas muss am nächsten Dienstag die Karten auf den Tisch legen. Will er im Amt bleiben, hat der Kanton ein Problem. Denn der Gemeinderat wäre bei diesem Szenario nicht mehr beschlussfähig. Markus Schoch 29.07.2020, 18.30 Uhr

Das Zerwürfnis im Gemeindehaus ist zur grössten Baustelle im Dorf geworden. Bild: Reto Martin (Salmsach,8.5.2020)

Der Konflikt im Salmacher Gemeinderat geht in die nächste Runde. Martin Haas ist zwar seit Mitte Juni nicht mehr zuständig für das Bauwesen – eine der zentralen Problemstellen. Die Situation hat sich dadurch aber nicht entspannt, zumal eine Anzeige der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hängig ist, weil die Behörde den Bau eines Flachdaches in der Kernzone bewilligt hatte, was eigentlich unzulässig ist.

Es ist den letzten Wochen und Monaten so viel Geschirr zerschlagen worden, dass die Basis für eine weitere Zusammenarbeit fehlt. Zu diesem Schluss ist auch ein von der Behörde zwischenzeitlich zugezogener Mediator gekommen. Vize-Gemeindepräsidentin Marina Bruggmann sagt:

Gemeinderätin Marina Bruggmann. Bild: PD

«Es geht einfach nicht mehr.»

Ihr und anderen Kollegen in der Behörde setze der Streit auch gesundheitlich zu. «Ich schlafe sehr schlecht.»

Am nächsten Dienstag muss sich Haas erklären

Lange soll das Trauerspiel nicht mehr dauern. Bereits in den nächsten Tagen soll sich zeigen, wie es beendet werden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten gemäss Bruggmann: Entweder Gemeindepräsident Haas tritt zurück; der Gemeinderat erwartet seinen Entscheid bis am kommenden Dienstag. Oder drei der vier Gemeinderäte hören auf, falls Haas seinen Stuhl nicht räumen sollte.

Nebst Bruggmann würden sich Roland Allenspach und Hampi Niederer zurückziehen, wenn Haas an seinem Amt festhält. Bleiben würde einzig Raphael Betschart, der erst seit gut einem Jahr dabei ist. Der Gemeinderat wäre bei diesem Szenario nicht mehr beschlussfähig. Eschenz war vor kurzem genau in dieser Situation. Die kantonale Aufsichtsbehörde setzte daraufhin einen externen Gemeinderat ein – den ehemaligen Stadtpräsidenten von Steckborn.

Am 10. September stellt sich die Behörde der Bevölkerung

Gemeindepräsident Martin Haas. Bild: Reto Martin (Salmsach, 20.5.2016)

In Salmsach hätte auch die Schulbehörde Handlungsbedarf für den Fall, dass Haas nicht Platz machen sollte. Sie ist Teil der politischen Gemeinde und Haas Präsident der entsprechenden Kommission. Dem Vernehmen nach wollen auch dort nicht alle Mitglieder weiter mit ihm zusammenarbeiten nach den jüngsten Vorkommnissen.

Haas ist in den Ferien und war am Mittwoch nicht erreichbar für die «Thurgauer Zeitung». Spätestens am 10. September wird er öffentlich Stellung nehmen müssen. An diesem Datum findet die Rechnungsgemeinde statt. Es ist absehbar, dass an diesem Abend vor allem ein Thema zu reden geben wird: das Zerwürfnis in der Behörde.