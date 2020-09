In Salmsach brodelt es weiter: Diesmal geht es um die Ortsplanung. Ein Kommissionsmitglied sagt: «Das Vorgehen des Gemeinderates ist für mich inakzeptabel.» Die Bevölkerung sei zu wenig miteinbezogen worden, kritisiert Fredy Wüst. Und er unterstellt dem Gemeinderat, einen unrechtmässig bewilligten Bau nachträglich legalisieren zu wollen - Gemeindepräsident Martin Haas und Gemeinderat Hampi Niederer wehren sich gegen die Vorwürfe. Annina Flaig 22.09.2020, 16.55 Uhr

Alfred Wüst ist Mitglied der Ortsplanungskommission. "Ich habe nicht einmal eine Vernehmlassung erhalten", sagt er. Andrea Stalder

In Salmsach gingen unlängst die Wogen hoch. Doch den Wirbel um seine Person hat Martin Haas nicht miterlebt. Just an der Gemeindeversammlung vor eineinhalb Wochen, als alle vier Gemeinderäte seine Tätigkeit als Gemeindepräsident aufs Schärfste kritisierten, war er krank. Zu den Vorwürfen wollte der Gemeindepräsident bis jetzt keine Stellung nehmen. Auch am Montag nicht, nachdem er seine Tätigkeit offenbar wieder aufgenommen hat. «Das ist heute Abend kein Thema», sagte Haas, als der Eklat in einem Wortgefecht tangiert worden war.

Haas war an diesem Montagabend darauf bedacht, dass es nur um die Ortsplanung von Salmsach geht. Denn dafür war der Informationsanlass im Singsaal des Berglischulhauses organisiert worden. Trotzdem zeigte sich, dass bei einigen die Nerven blank liegen.

Die revidierte Ortsplanung liegt ab Freitag öffentlich auf. Auf dem Bild zu sehen sind die Salmsacher Weiler Hütten und Fehlwies. Donato Caspari

Fredy Wüst, Mitglied der Ortsplanungskommission, sparte nicht mit Kritik. Es sei abgemacht gewesen, dass die Bevölkerung in den Prozess miteinbezogen werde. Dieses Versprechen habe der Gemeinderat nicht eingelöst. Er finde es nicht in Ordnung, dass die Salmsacher nun vor vollendete Tatsachen gestellt würden und keine Vorschläge mehr einbringen könnten.

Als Mitglied der Kommission habe er keine Vernehmlassung und bis heute kein Protokoll der letzten Sitzung vom 12. Mai erhalten. Das sei für ihn inakzeptabel. Fredy Wüst sagt:

«Ich distanziere mich in aller Form von diesem Vorgehen.

Er habe genügend Reglemente ausgearbeitet und wisse, wie das richtig geht. Sein Misstrauen ist offenbar so gross, dass er dem Gemeinderat unterstellt, mit der Umzonung an der Seestrasse den dort unrechtmässig bewilligten Bau nachträglich legalisieren zu wollen. In diesem Zusammenhang liegt gegen den Gemeinderat eine Anzeige vor. «Die Umzonung hat nichts mit diesem Bau zu tun», betonte Haas. Und weiter:

Martin Haas, Gemeindepräsident von Salmsach.

«Die Ortsplanungsrevision ist nach den kantonalen Vorgaben absolut regelkonform durchgeführt worden.»

Die erste Version des neuen Rahmennutzungsplans (Zonenplan und Baureglement) sei der Bevölkerung vor zwei Jahren vorgestellt worden. «Seither haben wir nur Unwesentliches verändert.» Inputs aus der Bevölkerung und Rückmeldungen des Kantons nach der Vorprüfung seien in die revidierte Fassung aufgenommen worden.

Auch Gemeinderat Hampi Niederer wehrte sich gegen Aussagen von Fredy Wüst. Er sagte: «Deine Unterstellungen sind unbegründet und sehr verletzend.»

Anfang August kam es in Salmsach zum Eklat: Drei von vier Gemeinderäte warfen wegen Differenzen mit Gemeindepräsident Martin Haas den Bettel hin. Reto Martin

Boris Binzegger vom Ingenieurbüro NRP in Amriswil erläuterte den rund 35 anwesenden Salmsachern die wichtigsten Änderungen. Diese betreffen vor allem Umzonungen von bisher zweigeschossigen Wohn- und Gewerbezonen in neu dreigeschossige Wohn- und Arbeitszonen (WA3). Ausserdem werden die Dorfzonen im südlichen Teil von Hungerbühl sowie diejenige entlang der Seestrasse in eine Wohn- und Arbeitszone überführt.

Auch im Gebiet Kehlhof, wo vier- bis fünfgeschossige Bauten laut Binzegger aktuell nicht den Zonenvorschriften entsprechen, wird die Zone entsprechend angepasst.

Die revidierten Pläne liegen ab dem 25. September für 20 Tage öffentlich auf. Währenddessen können Einsprachen gemacht werden. Weitere Infos gibt es hier.