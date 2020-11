In Romanshorn steht der Christbaum schon Die Nordmanntanne auf der Hafenpromenade stammt aus Neukirch-Egnach. Am Montag wurde sie gefällt.

Alessa Sprinz 16.11.2020, 18.26 Uhr

Die Tanne wird mit einem Kran auf den Anhänger gehievt. Andrea Stalder

Es ist ein Ereignis, das viele Schaulustige aus der Nachbarschaft anzieht. Am Montagnachmittag wurde der Christbaum für den Hafen der Stadt Romanshorn gefällt. Die Tanne kommt dieses Jahr von der Schochenhausstrasse in Neukirch-Egnach. Sponsor ist Mano Gerster. Er will den zirka 55-jährigen Baum durch einen jüngeren ersetzen, weil der alte viele Nadeln und Tannenzapfen in der Dachrinne hinterliess.