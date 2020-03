In Mattwil wird gebohrt für eine umweltfreundliche Heizung Das Gebäude, in dem sich die Kanzlei der Gemeinde Birwinken befindet, bekommt eine Erdwärmeheizung. Derzeit laufen die Bohrarbeiten. «Wir wollen damit auch eine Vorreiterrolle einnehmen», sagt Gemeindepräsident Peter Stern. Mario Testa 25.03.2020, 16.39 Uhr

Mit dieser Maschine werden die drei Löcher für Erdwärme-Sonden gebohrt. (Bild: Mario Testa)

Ein grosser Erdbohrer steht derzeit vor der Gemeindekanzlei in Mattwil. Bauarbeiter treiben auf dem Vorplatz drei 270 Meter tiefe Löcher in die Erde. Künftig soll die ganze Liegenschaft mit Erdwärme versorgt werden, also auch die Gemeindekanzlei, welche sich an der Lochäckerstrasse 2 befindet. «Die Stockwerkeigentümer haben sich für die Erdwärmesonde entschieden. Auch wenn diese Technologie bis zu viermal teurer ist als konventionelle Heizungen», sagt Gemeindepräsident Peter Stern auf Anfrage.