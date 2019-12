In Kreuzlingen lässt sich der Maler Kurt Lauer über die Schultern schauen 

Er öffnet sein Atelier noch drei Mal

Wie alle Jahre in der Vorweihnachtszeit lädt der 1945 in Radolfzell geborene Künstler Kurt Lauer die Bevölkerung ein, sein Atelier zu besuchen. In der Villa Raichle gibt es sowohl vollendete, wie auch unvollständige Leinwände zu entdecken. Lauer ist in der Bodenseeregion als origineller Maler und Jazzmusiker bestens bekannt.

Seit 1978 ist er der Leader der Jazzband «Swiss-German-Dixie-Corporation». In Kreuzlingen war er Mitgründer der «JazzMeile» und erhielt 2016 von der Stadt den «Prix Kreuzlingen».

Hinweis: Die Tür zur Villa Raichle an der Schützenstrasse 37 in Kreuzlingen ist noch am Samstag, 7. Dezember, am Sonntag, 8. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember von 10.06 bis 16.16 Uhr für Interessierte offen.