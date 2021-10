Amtsgericht Konstanz In Konstanzer Bus: Frau mit Maskendispens haut 57-Jähriger nach Wortgefecht Schirm auf den Kopf Eine 31-jährige Frau aus der deutschen Grenzstadt, die von der Maskentragepflicht befreit ist, wurde von einer Mitfahrenden zurechtgewiesen. Das Zusammentreffen eskalierte und endete vor Gericht. Timm Lechler, Südkurier Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An den Konstanzer Bushaltestellen wird auf die Maskenpflicht hingewiesen. Bild: PD

Die Coronapandemie bietet einiges an Kontroversen, die die Gemüter erhitzen – so fasste es die Richterin am Ende der Verhandlung am Konstanzer Amtsgericht zusammen. Dem zu verhandelnden Fall gegen eine 31-Jährige lag eine dieser Kontroversen zu Grunde: die Maskenpflicht beziehungsweise der Umgang mit denen, die von der Maskenpflicht befreit sind.