In ihm schlummert eine Emanze: Walter Strasser hat die Bürgler Fasnacht mitgegründet und hört nach fast 40 Jahren auf Walter Strasser aus Bürglen verwandelt sich immer rechtzeitig zur närrischen Zeit in Waltraut. Eine «Emanze mit Ranze» wird er dann und gehört zur gleichnamigen Schnitzelbankgruppe. Nach 38 Jahren tritt der Organisator des Bürgler Narräschmauses kürzer. Monika Wick 28.07.2020, 18.30 Uhr

Mit grünem Deuxpièce und grauer Lockenpracht: Walter Strasser ist auch Waltraut. Bild: Monika Wick

Walter Strasser will sich nur eben einmal einen Kaffee holen. Im Alltag arbeitet er als Leiter der Sekundarschule Rietwies in Müllheim. Tief in seinem Innern schlummert allerdings ein weiteres Wesen, welches jeweils in der fünften, närrischen Jahreszeit zum Vorschein kommt. Ihr Name ist Waltraut und sie ist Mitglied der Schnitzelbänkler «Emanze mit Ranze».

Die vollbusige Frau trägt ein grünes Deuxpièces-Kostüm, schicke Schuhe und Handtasche sowie eine wilde, graue Lockenpracht. Wie kam es dazu?

Walter Strasser erklärt es folgendermassen: «1979 zog ich von Eschenz nach Bürglen, um an der dortigen Schule zu unterrichten.» Eine Fasnacht, wie sie am Untersee gefeiert wurde, vermisste der junge Lehrer in Bürglen. «Es gab zwar schon einen von der Musikgesellschaft Bürglen organisierten Fasnachtsumzug für Kinder und eine Beizenfasnacht, aber mehr auch nicht», erinnert er sich.

Petition für Narrengesellschaft

Drei Jahre später, direkt im Anschluss an einen Besuch des Fasnachtsumzugs in Weinfelden, verfasste er spontan eine sechsstrophige Schnitzelbank und zog damit in Bürglen von Beiz zu Beiz. Mit dabei hatte der heute 61-Jährige auch eine Tafel mit der Aufschrift «Petition für eine Narrengesellschaft». Strasser sagt lachend:

«Das war eine spontane Idee, eigentlich ein richtiger Furz.»

Dennoch schien seine Idee Anklang zu finden. 110 Personen unterzeichneten die Petition und später erschienen 56 zur Gründerversammlung vom 2. Oktober 1982. Dass es den Gründungsmitgliedern durchaus ernst war mit ihrem Vorhaben, zeigte sich daran, dass lediglich zwei Monate später die erste offizielle Bürgler Fasnacht mit dem Motto «Los, wie Bürgle wachst» im Schlosshof eröffnet wurde.

Golfkrieg, zu viel Schnee und Corona verhinderten die Durchführung

Weitere drei Monate später fand bereits der erste Maskenball samt Schnitzelbänken und eigener Guggenmusik sowie ein Umzug statt. «Das war eine ganz schön sportliche Leistung von allen», fasst Walter Strasser zusammen. «Seither gab es alle Jahre drei tolle Tage», fügt er schmunzelnd hinzu.

Einzig als 1991 der Golfkrieg tobte, wurde aus Pietätsgründen auf eine Durchführung verzichtet, und einmal verhinderte Frau Holle den grossen Fasnachtsumzug. Dass in diesem Jahr der Umzug dem Coronavirus zum Opfer fiel, sieht Walter Strasser gelassen. «Es ist wie es ist. Den Maskenball und den Narräschmaus konnten wir ja noch durchführen», sagt er.

Eine Erfolgsgeschichte für die ganze Gemeinde

Nachdem für das Kreative, den Umzug oder den Maskenball eigene Komitees gebildet wurden, blieb der Narräschmaus Walter Strassers grosses Steckenpferd. Über all die Jahre hat er unzählige Schnitzelbänke, Sketche und Büttenreden verfasst, das Programm zusammengestellt, die Fasnachtszeitung «Chlapf» mitgestaltet und durch den Abend geführt. Dass die Bürgler Fasnacht der grösste Anlass der Gemeinde werden würde, hätte er nie zu träumen gewagt. «Heute säumen rund 2500 Leute die Strasse, um den Umzug zu bewundern.»

Am letzten Narräschmaus verkündete Walter Strasser nach fast 40 Jahren seinen Rücktritt als Zugpferd des Anlasses. «Sicher drei Monate vor der Fasnacht gehen wir schwanger mit Ideen, Aufgaben und der vielen Arbeit, die hinter dem Anlass steckt. Mich hat das zuletzt brutal unter Druck gesetzt und das will ich nicht mehr», gibt Walter Strasser unumwunden zu.

In Eric Droz, Präsident und Guggenchef der Schlosshüüler, hat er einen Nachfolger gefunden. Dass er und seine Kollegen auch zukünftig eine Schnitzelbank zum Narräschmaus beisteuern, schliesst Walter Strasser nicht aus. Umso mehr überrascht seine Aussage, dass er eigentlich kein grosser Fasnächtler ist.

«Ich bin aber ein sehr grosser Bürgler Fasnächtler.»