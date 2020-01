In Evangelisch-Sulgen gibt es drei neue Kandidaturen Für einen Sitz in der Behörde der Evangelischen Kirchgemeinde Sulgen-Kradolf bewerben sich neben bisherigen Behördenmitgliedern neu auch Silvana Huber, Ursula Lichtensteiger und Joël Röthlisberger. Brunhilde Bergmann 23.01.2020, 12.45 Uhr

Kandidieren als Neue für die Kirchenvorsteherschaft: Ursula Lichtensteiger, Joël Röthlisberger und Silvana Huber. Bild: Brunhilde Bergmann

Obwohl aus der Behörde der Evangelischen Kirchgemeinde Sulgen-Kradolf drei Mitglieder zurücktreten werden, zeichnet sich keine Vakanz ab.

Präsident Walter Berger zeigte sich am Sonntag an der Wählerversammlung überglücklich: «Wir können mit einer schlagkräftigen Gruppe unterwegs sein, alle Kandidierenden entsprechen dem Anforderungsprofil. Sogar die übergeordneten strategischen Überlegungen sind erfüllt.»

Dazu zählt Berger die angemessene Vertretung junger Erwachsener und Familien durch ein verjüngtes Team und die Ausgewogenheit bezüglich Wohnort und Geschlecht.

Fünf Bisherige treten wieder an

Für die drei frei werdenden Sitze kandieren Silvana Huber (Sulgen), Ursula Lichtensteiger (Schönenberg) und Joël Röthlisberger (Donzhausen). Zur Wiederwahl stellen sich Esther Blaser Biefer (Sulgen), Yvonne Keller (Kradolf), Isabelle Svabenik (Schönenberg) und René Wirz (Leimbach) sowie Walter Berger (Sulgen) für das Präsidium.

Neu: Silvana Huber

Die 30-jährige Fachfrau Betreuung Silvana Huber verfügt über mehrjährige Berufserfahrung mit Jugendlichen und Menschen mit Autismus.

Die Kandidatin tritt demnächst eine Stelle in der Schulstiftung Glarisegg mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen an. «Kirche und Glaube bieten mir Kraft und Zuflucht. Ich möchte, dass dies auch viele Jugendliche von sich sagen können. Ich will eine moderne Kirche für alle.»

Neu: Ursula Lichtensteiger

Ursula Lichtensteiger ist in einer Bergbauernfamilie im Berner Oberland aufgewachsen. Sie entwickelte dort ihren tragfähigen Glauben. «Mein Urvertrauen in Gott kennt auch Zweifel und Hinterfragen.»

Die 56-jährige Pflegefachfrau war im Rotkreuzdienst, in der Mütterberatung und im Kurswesen tätig. Heute wirkt sie in der Kinderstation des Spitals Münsterlingen. Die Mutter von drei erwachsenen Töchtern engagiert sich ehrenamtlich in der Spurgruppe Seelsorge und Diakonie.

Neu: Joël Röthlisberger

Joël Röthlisberger ist 33 Jahre alt und in Erlen aufgewachsen. Nach einer Banklehre absolvierte er die Zusatzausbildung zum dipl. Bankwirtschafter HF und arbeitet heute bei der Bank Linth in Frauenfeld. Der Familienvater gab seine Freizeitaktivitäten auf und verfügt jetzt über zeitliche Ressourcen. Seine Kandidatur begründet er so: «Die Kirchgemeinde ent­wickelt sich weiter und strahlt positiv in die Region hinein.»

Gewählt wird an der Urne

An der Wählerversammlung meldeten keine weiteren Personen, die Interesse an einer Kandidatur zeigen. Dennoch können auch andere Personen gewählt werden. Die Gesamterneuerungswahl der Kirchenvorsteherschaft erfolgt am 15. März 2020 an der Urne.