In Ermatingen sind die Kosten für die Kaplanei Mannenbach im Rahmen Die Katholische Kirchgemeinde genehmigt Budget und Steuerfuss. Zudem wurde das Label «Grüner Güggel» erneut erreicht. Margrith Pfister-Kübler 02.12.2019, 16.52 Uhr

Die katholische Kirchenpräsidentin Beatrice Niedermann verabschiedet Gärtner Thomas Künzli und dankt für dessen guten Dienste. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

«Diese Kirchgemeinde ist sehr offen für Neues.» Das sagte die neue Gemeindeleiterin Tanja Tribull an der Versammlung der katholischen Kirchgemeinde am Donnerstagabend im Pfarreisaal. Sie versicherte, dass sie alles in ihrer Macht Stehende dafür tun werde, dass diese Kirchgemeinde gut unterwegs bleibt.