In Bischofszell kann man Tai-Chi und Qi Gong lernen Tai-Chi und Qi Gong sind in der Region keine Bücher mit sieben Siegeln mehr. Das ist weitgehend ein Verdienst von Daniela Limoncelli und Heinz König. Georg Stelzner 08.01.2020, 18.30 Uhr

Daniela Limoncelli und das Yin-Yang-Symbol. Bild: Georg Stelzner

Während zwanzig Jahren vermittelten Daniela Limoncelli und Heinz König Formen der chinesischen Kampfkunst in Hauptwil. Nun stehen ihnen an der Sulgerstrasse 29 in Bischofszell neue Räumlichkeiten zur Verfügung.