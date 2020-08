In Bischofszell entsteht an der Sitter ein neues Quartier mit ökologischem Anspruch Beim Überbauungsprojekt «Bruggmühle» gehen vorhandene und geplante Elemente eine architektonische Symbiose ein. Die Firma Häberlin aus Müllheim investiert für die Realisierung 37 Millionen Franken. Georg Stelzner 21.08.2020, 18.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie das Areal entlang der Sitter einmal aussehen wird; in der Mitte die umgebaute Bruggmühle. Bild: PD/Häberlin AG

Selten zuvor hat eine Überbauung auf das Bischofszeller Stadtbild einen so prägenden Einfluss ausgeübt, wie es das Projekt «Bruggmühle» tun wird. Die Firma Häberlin investiert 37 Millionen Franken, um an der Sitter nicht nur sechs Mehrfamilienhäuser errichten zu lassen.

Zum Projekt gehört auch der Umbau und die Umnutzung der alten Bruggmühle. So entsteht in Bischofszell Nord ein neues Wohnquartier. Bauvorhaben von ähnlicher Dimension gab es in letzter Zeit nur im Städeli und südlich der Bahnlinie am Abhang des Bischofsbergs.

Zusammenspiel von Alt und Neu

Das Projekt des in Müllheim ansässigen Unternehmens sieht 30 Eigentums- und 42 Mietwohnungen sowie rund 30 Lofteinheiten vor. Das Investitionsvolumen für das ganze Areal beläuft sich auf 37 Millionen Franken (ohne Land). Mit dem Aushub soll im September, mit den eigentlichen Bauarbeiten im November begonnen werden.

Yves Häberlin, Inhaber und Geschäftsleiter der Häberlin AG, erklärt, welche Idee dem Projekt zugrunde liegt: «Wir wollen Bestehendes erhalten und mit Neuem ergänzen. Es wird ein Zusammenspiel und eine Verbindung von Alt und Neu angestrebt.» Wichtig dabei sei, ein grosses Ganzes zu schaffen, das für verschiedene Bedürfnisse etwas bietet.

Zum Wasser hin orientiert

Dem Zeitgeist entsprechend, ist laut Häberlin ein Anschluss an den Wärmeverbund geplant, der durch die entstehende Überbauung realisiert wird: Die Abwärme des Abwassers soll genutzt werden, um das ganze Areal zu heizen.

«Nicht allein die Sitter, sondern

das Wasser im Allgemeinen spielt

bei diesem Projekt eine grosse Rolle», erklärt Yves Häberlin, Inhaber und Geschäftsleiter der Häberlin AG.

Eine zentrale Rolle ist der Sitter zugedacht. So werden die drei Häuser mit Eigentumswohnungen zum Wasser hin orientiert sein, mit direktem Flussanstoss. Durch die vom Projekt angestossene Offenlegung des Bachs entsteht eine Klammer, die das östliche Ende des Quartiers umschliessen wird.

Mühle behält ursprünglichen Charakter

Mit der Bruggmühle hat die Bauherrschaft etwas Besonderes vor. «Mit Respekt und Achtung vor der bestehenden Bausubstanz», wie es Yves Häberlin formuliert, «ist eine Umnutzung geplant, die den industriellen Charakter der Mühle bewahrt.»

Die grösste Herausforderung bestehe darin, das Gebäude mit möglichst wenigen Eingriffen einer neuen Nutzung zuzuführen. Neu entstehen Räume für Lofts und Ateliers sowie für kleingewerbliche Zwecke. Der Bruggmühle stehe ein weiterer Wandel bevor, der die Historie auf neue Weise weiterschreiben werde, führt Häberlin aus.

Bischofszell wird als Wohnort aufgewertet

Stadtpräsident Thomas Weingart ist dankbar für die Entwicklung im Nord: «Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand bei uns in diesem Ausmass investiert.» Weingart gibt zu bedenken, dass die Rosenstadt bei neuen Wohnungen im Segment der Mehrfamilienhäuser einen Nachholbedarf und somit ein Manko habe.

«Bischofszell wird durch diese Überbauung einen kräftigen Schub erhalten», ist Stadtpräsident

Thomas Weingart überzeugt.

Erfahrungsgemäss seien es vor allem junge Leute, die umziehen und diese hielten dann verständlicherweise nach zeitgemässem Wohnraum Ausschau. Das neue Quartier werde sich positiv auf die Einwohnerzahl auswirken. Im kantonalen Vergleich wachse Bischofszell nämlich unterdurchschnittlich.

Die Mietwohnungen werden ab August 2022, die Eigentumswohnungen ab November 2022 zur Verfügung stehen. Die Loftwohnungen in der umgebauten Bruggmühle sollen im Sommer 2023 bezugsbereit sein.

Informationen über die Häberlin AG: www.haeberlinag.ch