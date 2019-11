In Birwinken bleiben Geburten und Trauungen nun Privatsache

Eine Umfrage bei den Mittelthurgauer Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten zeigt, dass die Zivilstandsnachrichten häufig noch publiziert werden im jeweiligen Mitteilungsblatt.

– In Amlikon-Bissegg sagt Thomas Ochs: «Wir veröffentlichen die Mutationen im Mitteilungsblatt. Eine Änderung steht momentan nicht zur Debatte.»

– In Affeltrangen sagt Ursula Klaus: «Wir publizieren Geburten, Geburtstage und Todesfälle aber nicht Zu- und Wegzüge.»

– In Wigoltingen werden die Mutationen mit Einwilligung der Betroffenen publiziert. «Wir halten an der bisherigen Praxis fest», sagt Sonja Wiesmann.

– In Wuppenau habe sich der Gemeinderat kürzlich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, sagt Martin Imboden. «Diese Mitteilungen sind Gemeinschaftsfördernd für eine Landgemeinde. Deshalb werden sie publiziert mit dem Vermerk ‹Es ist möglich, dass diese Zivilstandsnachrichten nicht vollständig sind, da die Betroffenen aus Datenschutzgründen auf die Mitteilung verzichten.›»

– In Bürglen werden Mutationen seit fünf Jahren nicht mehr publiziert. «Ausser bei Jubilaren ab 80 Jahren. Von ihnen holen wird eine Zustimmung ein», sagt Kilian Germann.

– In Bussnang werden die Daten schon seit einigen Jahren nicht mehr publiziert, sagt Ruedi Zbinden. «Personen können verzichten und dann sind die Listen unvollständig. Das würde nur Fragen aufwerfen.»

– In Weinfelden werden Todesfälle, Trauungen und Geburten im Schaukasten publiziert bei Einwilligung der Angehörigen. «Zu- und Wegzüge nicht», sagt Stadtschreiber Reto Marty.