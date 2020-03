In Berg fand der Theaterabend zu Ghackets und Hörnli statt Die Theatergruppe Berg hat am Samstag sein neustes Stück «Baby wider Willen» aufgeführt. Es kamen viele Gäste in die Turnhalle. 09.03.2020, 11.49 Uhr

Die Laienschauspieler der Theatergruppe der Musikgesellschaft Berg präsentieren ihr Stück «Baby wider Willen». (Bild: PD)

(red) Mit einem feinen Essen fing alles an. «Ghackets und Hörnli» gab es für die Gäste am unterhaltsamen Abend der Theatergruppe des Musikvereins Berg. Ramona Indermaur begrüsste anschliessend die Gäste, die sehr zahlreich in der Turnhalle Neuwies in Berg erschienen waren.