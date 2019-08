Leer ausgegangen in Arbon, in Wittenbach erneut zugeschlagen: Die Polizei geht vom selben Tankstellenräuber aus

In Arbon geht ein Tankstellenräuber leer aus, weil sich die Kassen nicht sofort öffnen lassen. Wenig später kommt es zu einem zweiten Überfall: In Wittenbach erbeutet ein Unbekannter über eintausend Franken. Bei der Kantonspolizei St.Gallen geht man davon aus, dass es sich um den selben Täter handelt.

Samstagmorgen in Arbon: Ein vermummter Mann beim Tankstellüberfall. (Bild: Kapo Thurgau)

(pd/ok) Um 6.30 Uhr betritt am Samstagmorgen ein vermummter Mann einen Tankstellenshop an der Arboner St.Gallerstrasse. Mit einer Faustfeuerwaffe bedroht er eine Angestellte und fordert Bargeld. Doch soweit kommt es nicht: Wegen technischen Problemen lassen sich die Kassen nicht sofort öffnen; der Täter flüchtet zu Fuss in Richtung Stadtzentrum.

Wenig später, um 7.15 Uhr, kommt es zu einem zweiten Überfall auf einen Tankstellenshop. Diesmal an der Romanshornerstrasse in Wittenbach. Ein unbekannter Mann bedroht den Angestellten mit einer Waffe, lässt sich über eintausend Franken Bargeld aushändigen und flüchtet. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen: Wie beim Überfall in Arbon trägt die die vermummte Person einen grauen Kapuzenpullover.

Kurz später: Ein unbekannter Mann betritt den Tankstellenshop in Wittenbach. (Bild: Kapo St.Gallen)

«Wir gehen davon aus, dass es sich um den selben Täter handelt», bestätigt Kapo SG-Sprecher Adj Hug auf Anfrage von Tagblatt Online. Die Ermittlungen würden nun in Zusammenarbeit zwischen den Kantonspolizeien Thurgau und St.Gallen laufen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Mann wird als zirka 180 Zentimeter gross beschrieben. Er trug ein graues, langärmliges Sweatshirt mit Reissverschluss und Kapuze sowie eine schwarze, lange Hose. Das Gesicht vermummt. Der Räuber sprach Deutsch mit slawischem Akzent.