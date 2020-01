In Arbon entstehen noch mehr Wohnungen Auf dem ehemaligen Saurer WerkZwei beginnen bald die Bauarbeiten für ein 28-Millionen-Projekt. Tanja von Arx 31.01.2020, 04.30 Uhr

So sieht die Überbauung dereinst aus. Im Erdgeschoss gibt es Platz für ein Fitnessstudio oder für kleinere Verkaufsflächen. Bild: PD

In Arbon wird weiter gebaut. Und was vielleicht verwundern mag: Es entstehen nach diversen Projekten nahe dem See und auch sonst überall in der Stadt noch mehr Wohnungen, wo doch der Leerwohnungsbestand im Bezirk der allerhöchste des Kantons ist (siehe Kasten).