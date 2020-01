In Amriswil wird «Stille Nacht» auch im Januar noch aufgeführt Mit der «Thurgauer Wiehnacht» holte der Amriswiler Musiker Thomas Haubrich die besinnlichen Tage in das neue Jahr herüber. Barbara Hettich 13.01.2020, 17.30 Uhr

Thomas Haubrich dirigiert Chor und Orchester. Bild: Barbara Hettich

Andernorts sind die Christbäume längst entsorgt. In der katholischen Kirche von Amriswil jedoch leuchteten am Sonntag die Kerzen am grossen Weihnachtsbaum, und mit Hingabe sangen der evangelische und der katholische Kirchenchor gemeinsam mit dem Publikum die bekannten Weihnachtslieder «Stille Nacht, Heilige Nacht» und «Oh du fröhliche».

Im Rahmen der Amriswiler Konzerte hatte Kirchenmusiker Thomas Haubrich zu einer Uraufführung eingeladen. Er hat eine «Thurgauer Wiehnacht» komponiert.

Mit Jodlerin und Instrumentalensemble

«Es gibt bereits D’Zäller Wiehnacht und die Toggenburger haben auch eine, es wird Zeit, dass die Thurgauer auch eine bekommen: einfache, leicht nachvollziehbare Musik, die sich Sängern wie Hörern sofort beim ersten Anhören erschliesst», sagt er.

Die «Thurgauer Wiehnacht» ist in drei Teile gegliedert: Advents-, Weihnachts- und Dreikönigsjodel erklingen im Wechsel mit Evangelium und Weihnachtsliedern. An der Aufführung in Amriswil wirkten nebst den beiden Chören die Jodlerin Vreni Meier und ein Instrumentalensemble mit, und Pfarrer Markus Degen steuerte besinnliche Worte bei.

Der ganz andere Schweizerpsalm

Dem Publikum hat die Aufführung gefallen. Es bedankte sich bei den Ausführenden mit nachhaltigem Applaus. Nicht nur mit der «Thurgauer Wiehnacht» haben die Amriswiler Musiker dem Publikum ein neues Hörerlebnis erschlossen.

Mit der Messe für gemischten Chor, Soli und Orchester von Pater Alberik Zwyssig und Hubert Spörri ertönte die bekannte Melodie des Schweizerpsalms für einmal in einem ganz anderen und besinnlichen Rahmen.





Der nächste Anlass im Rahmen der Amriswiler Konzerte findet am Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr, im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Es konzertieren junge Thurgauer Talente.