Evangelisch Amriswil-Sommeri will Pfarrhaus in Oberaach verkaufen

Für das evangelische Pfarrhaus in Oberaach gibt es ein Angebot über mehr als zwei Millionen Franken Evangelisch Amriswil-Sommeri will das Pfarrhaus in Oberaach mit 1816 Quadratmetern Grundstück der Brima Immobilien AG verkaufen. 17.11.2021

Das evangelische Pfarrhaus in Oberaach soll für 2,05 Millionen Franken verkauft werden. Bild: Manuel Nagel

Der Zeitpunkt für einen Verkauf sei gegenwärtig gut, sagt Claudia Schindler. «Die Nachfrage nach solchen Grundstücken ist hoch», ergänzt die Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri. Die Rede ist vom Pfarrhaus in Oberaach, das schon seit 2014 nicht mehr als solches genutzt wird. Zuletzt lebte der ehemalige Schulpräsident in dem Haus, das nun aber schon seit rund einem Jahr unbewohnt ist.

Auch in Zukunft wird dort kaum mehr eine grosse Pfarrfamilie einziehen, denn die Immobilie entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen für Pfarrpersonen. «Auch eine Fremdvermietung ist schwierig geworden und mit grossen Unterhaltskosten verbunden», sagt Otto Seger, der in der Kirchenvorsteherschaft das Ressort Liegenschaften betreut. Aktuelle Analysen hätten ergeben, dass die Sanierungskosten für das gesamte Gebäude nach heutigen Anforderungen gleich hoch wären wie für einen Ersatzbau. Deswegen will die Behörde das Haus an der Bahnhofstrasse 15 in Oberaach nun abstossen.

Käuferin ist in Amriswil bekannt und verwurzelt

Das Grundstück von 1816 Quadratmetern Fläche wurde kürzlich in eine Wohnzone für zweigeschossige Gebäude umgezont und ermöglicht somit eine verdichtete Bauweise. Damit stieg auch der Wert der Immobilie auf rund zwei Millionen Franken, den mehrere Anbieter zu bezahlen bereit gewesen sind. Der Preis sei jedoch nur ein Kriterium, sagt Claudia Schindler. Man habe auch die regionale Verwurzelung der Interessenten berücksichtigt. Zum Handkuss soll nun die Brima Immobilien AG kommen, hinter der Brigitta und Markus Ammann stehen. «Ihr Angebot hat die Kirchenvorsteherschaft als insgesamt am attraktivsten beurteilt», erklärt die Kirchenpräsidentin, weshalb der Entscheid zu Gunsten der Brima Immobilien AG gefallen ist. «Ausserdem sind die beiden in Amriswil bekannt und wir dürfen davon ausgehen, dass sie diese Parzelle behutsam und den heutigen Bedürfnissen entsprechend entwickeln werden», sagt Claudia Schindler. Nun müssen nur noch die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger dem Geschäft zustimmen.

Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 30. November, 19.30 Uhr, Evangelische Kirche Amriswil