Im Sitterdorfer Bruggfeld steht ein Lebensturm Sekundarlehrer Markus Fäh hat das ursprünglich mit seinen Schülern geplante Projekt mit Kollegen fertiggestellt. Den Jugendlichen war das wegen der Coronapandemie nicht mehr möglich. Werner Lenzin 08.04.2020, 11.55 Uhr

Christian Frauenfelder, Philipp Veraguth und Markus Fäh bei der Fertigstellung des Lebensturms. Bild: Werner Lenzin

Auf dem Gelände des Sekundarschulzentrums Bruggfeld in Sitterdorf ist in diesen Tagen ein Lebensturm entstanden. «Meine Gattin Brigitte hat von einem Gesangfest in der Innerschweiz ein Dokument von einem Lebensturm heimgebracht, der mich für diese besondere Idee inspirierte», erinnert sich der 58-jährige Sekundarlehrer Markus Fäh, der seit der Eröffnung des Schulhauses unter anderem auch das Fach Werken unterrichtet.