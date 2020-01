Im Mittelthurgau fährt ein Shuttle von einer

dekorierten Beiz zur nächsten Noch gibt es sie, die dekorieren Beizen zur Fasnachtszeit im Thurgau. Der Affeltranger Taxi-Unternehmer Roger Baumeler fährt nun jedes Wochenende einen Rundkurs von einer Bar zur nächsten. Mario Testa 29.01.2020, 04.10 Uhr

Die Fifties Bar in Affeltrangen wirbt mit Militärfahrzeugen für die Dekoration im Innern nach dem Motto «Achtung, fertig, Charlie!» (Bild: PD)

Die Fifties Music Bar in Affeltrangen präsentiert sich derzeit unter dem Motto «Achtung, fertig, Charlie!» im Military-Look. Die Höfli Bar in Bürglen ist nach dem Motto «Flower Power» dekoriert. Mit dem eigenen Auto reisen die Gäste besser nicht an, wenn sie auf einen feuchtfröhlichen Abend aus sind.