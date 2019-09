Der Ekkharthof in Lengwil hat sein riesiges Bauprojekt «Schule und Infrastruktur» eingeweiht.

Im Lengwiler Ekkharthof wird gefeiert Der Ekkharthof in Lengwil hat sein riesiges Bauprojekt «Schule und Infrastruktur» eingeweiht. Judith Schuck

Der für den Neu- und Umbau zuständige Architekt Lukas Imhof stand mit seinem Team immer wieder vor kniffligen Aufgaben. Als Architekt Rex Raab vor 50 Jahren den Ekkharthof als Wohn- und Beschäftigungsstätte für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung plante, waren die Denkmuster völlig andere als heute. «Wir haben lange darüber nachgedacht, warum er das Schulhaus nicht rollstuhlgängig gebaut hat», meint Imhof. Bis ihnen klar wurde, dass damals Menschen mit körperlichen Behinderungen in Heimen betreut wurden. Der Ekkharthof war nur für physisch fitte Menschen konzipiert.

Lukas Imhof

Architekt

(Bild: Judith Schuck)



«Wir haben gewisse Sachen gemacht, für die es das Vertrauen der Bauherrschaft braucht.»

Das ist heute anders, alle Gebäude sind barrierefrei. Jürg Bregenzer, Vorsitzender der Institution Ekkharthof, weist auf diese andere Denkweise auch in seiner Rede hin: «Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wurde damals oft gehänselt, ausgelacht oder als billige Knechte und Mägde ausgenutzt.» Deshalb sei der Ekkharthof so gebaut worden, dass diese Menschen hier geschützt und geborgen leben konnten. Imhof fügt an: «Die Menschen sollten hier ihre Ruhe haben. Die Gebäude waren introvertiert, wie eine Wagenburg, angeordnet.»

Die Akropolis von Lengwil

Der gesellschaftliche Wandel ist mit dem Neubau offensichtlich: Die anthroposophisch ausgerichtete Institution öffnet sich. Fährt man die Rütelistrasse rauf, sticht zuerst die «Cantina» ins Auge. Als Walter Hugentobler eines Abends nach einer Sitzung zum Parkplatz ging, stand er vor dem neuerrichteten Gastronomiegebäude und staunte: «Es war von innen hell erleuchtet und umhüllt von einem dunkelblauen funkelnden Sternenhimmel. Da hatte ich das Gefühl, vor der Akropolis zu stehen.» Seither bezeichne er das Gebäude aus massivem Eschenholz, das rundum komplett verglast ist, als die «Akropolis von Lengwil».

Die Öffnung gegen aussen

Der Auftrag an die Architekten war, die sozialpädagogische Einrichtung für den Austausch zu öffnen.

«Begegnung ist sowohl für die betreuten Menschen als auch für die Gesellschaft wichtig»

ist Bregenzer überzeugt. Ein grosser Platz leitet die Besucher nun zum Hauptgebäude mit Empfang, Cafeteria und Bioladen. Das Schulgebäude ist um eine Turnhalle reicher, und alle Gebäude haben mehr Ausblick durch zahlreiche Fenster, häufig mit Seesicht.

Das Hauptgebäude befindet sich noch im Rohbau. Das Schulhaus wird zu den Herbstferien fertig, die Turnhalle Ende Jahr. Die Kosten von 24 Millionen Franken konnten eingehalten werden. Während der Kanton mit 21 Millionen den Hauptteil trägt, müssen die restlichen drei Millionen vom Ekkharthof Verein gestemmt werden. «Aktuell haben wir davon 1,55 Millionen beisammen», sagt Bregenzer.