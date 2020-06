«Im Kino folgt das Ohr dem Auge, im Ohrenkino das Auge dem Ohr»: Arboner Klangkünstler geht wegen Corona neue Wege Wegen der Coronapandemie hat sich das Projekt im Zik-Areal verzögert. Der 62-Jährige ist jedoch nicht unglücklich darüber. So hat er mehr Zeit für die Vorbereitung. Tanja von Arx 17.06.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klangkünstler Stefan Philippi lässt in seiner Werkstatt auf dem Saurer-Areal ein Objekt erschallen. Bild: Max Eichenberger (1.11.2017)

Die Arboner hatten das Projekt mit Freude erwartet. Eigentlich wollte der mittlerweile weitum bekannte Klangkünstler Stefan Philippi im April sein Ohrenkino eröffnen, ein Ort zum Entschleunigen mit diversen Klangskulpturen, denen man sich zuerst akustisch und dann visuell nähert. Doch daraus ist bis jetzt nichts geworden.

Der gebürtige Saarländer sagt auf Anfrage:

«Das Ohrenkino ist verschoben worden, dies wegen der Coronakrise – doch das hat geholfen.»

Konkret habe ihm die Pandemie Zeit verschafft, denn die Arbeit sei doch grösser gewesen als zu Beginn angenommen. «Ausserdem findet im Städtli parallel die Ausstellung ‹Geiler Block› statt, was sich zusammen nicht ausgeht.» Allerdings sei die Zusammenarbeit mit den Organisatoren gut, sie böten etwa Hand für seine Werbung mit Flyern.

Eine Hörprobe des neuen Ohrenkinos Hören 02:17

Gleich zweite Ausstellung lanciert

Unterdessen steht indes ein neues Datum für die Eröffnung fest, sagt Philippi. «Das Ohrenkino wird am 12. September starten.» Und zwar auf dem Zik-Areal in den ehemaligen Kühlräumen der Saurer-Kantine, hinter der Wunderbar und neben dem Saurer-Museum.

«Gleichzeitig werde ich im Nachbargebäude die temporäre Ausstellung ‹Ohrsachen für den Augenblick› eröffnen.»

Philippi ist dafür bekannt, unterschiedlichste Materialien und ungewöhnliche Objekte sowie Gegenstände auf besonderem Wege erklingen zu lassen. Im Rahmen des Ohrenkinos soll der sogenannte Gesamtklang zu erleben sein und darüber die Idee dahinter veranschaulicht werden: Der Klangkünstler sagt:

«Im Kino folgt das Ohr dem Auge, im Ohrenkino das Auge dem Ohr.»

Stündlich sollen musikalische Interventionen stattfinden. Hierzu richten vier Künstler rund 25 Klanginstallationen ein. Das Ohrenkino wird denn eine permanente Ausstellung mit regelmässigen Öffnungszeiten sein.

Es kann sich noch einiges ändern

Die vier besagten Künstler werden zudem an der dreiwöchigen Ausstellung «Ohrsachen für den Augenblick» einen grossen Raum bespielen, der später zwei Parkdecks beherbergen wird. Mehr möchte Philippi diesbezüglich noch nicht verraten. Zudem bespielen die Künstler die Ausstellung an der Eröffnung, so der 62-Jährige.

Philippi verweist darauf, dass nach wie vor Schutzregeln gelten würden. «Maximal dreissig Leute können sich in den Räumen für das Ohrenkino aufhalten.» Die zusätzliche Ausstellung sei von Vorteil, weil sich die Leute dann mehr verteilen könnten. «Es gilt abzuwarten, wie die Pandemie verläuft – bis zum Eröffnungsdatum können sich die Rahmenbedingungen nochmals ändern.»