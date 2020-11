Im Ernstfall alle Feuerwehrmänner in Quarantäne? Weinfelden will dies verhindern Da Übungen trotz Schutzkonzepts risikobehaftet sind, legt die Feuerwehr Weinfelden eine Übungspause ein. So will der Kommandant für Ernstfälle gerüstet sein. Mario Testa 13.11.2020, 04.10 Uhr

Feuerwehrübung auf dem Marktplatz im September. Bild: Mario Testa

«Wir wollen den Kontakt unter den Feuerwehrleuten minimieren», sagt Jürgen Bröll. Der Kommandant der Feuerwehr Weinfelden hat deshalb bis Ende Jahr alle Übungen seiner Truppe abgesagt. «Übungen sind trotz unseres Schutzkonzepts risikobehaftet. Und wenn sich dann meine Leute anstecken und in Quarantäne müssen, stehen sie bei einem Ernstfall nicht zur Verfügung. Und die Einsatzfähigkeit hat oberste Priorität.»

Den Entscheid zum Übungsabbruch hat er Anfang November in Absprache mit seinem fünfköpfigen Feuerwehrkommando gefällt und die Feuerwehrangehörigen per E-Mail informiert. Neu ist die Situation allerdings nicht.

Wichtigsten Übungen fanden bereits statt

«Wir hatten von März bis nach den Sommerferien schon mal eine Übungspause, aber damals kam diese Weisung vom kantonalen Feuerwehrinspektorat», sagt Bröll, der die Feuerwehr Weinfelden seit März dieses Jahres kommandiert.

Dass seine Truppe aufgrund der fehlenden Trainings aus der Übung kommen könnte, glaubt der Kommandant nicht.

Feuerwehrkommandant Jürgen Bröll Bild: Mario Testa

«Einerseits wären ohnehin nicht mehr viele Übungen angesagt gewesen bis Ende Jahr, andererseits haben wir in den vergangenen Monaten sehr intensiv geübt. Die wichtigsten Zugübungen konnten stattfinden. Wir sind also parat.»

Ob zu Beginn des neuen Jahres die Übungen wieder beginnen, könne er momentan nicht sagen. «Es gibt gewisse Übungen, die auch in sehr kleinen Gruppen möglich sind. Das Know-how geht am ehesten bei den Maschinisten verloren, aber die können gut in Kleingruppen üben.»

Übungen sind ein Risiko trotz Schutzkonzept

Hans Eschenmoser, Stadtrat Weinfelden Bild: Mario Testa

Stadtrat Hans Eschenmoser steht hinter dem Entscheid für den Übungsabbruch. «Es gibt immer dafür und dawider. Aber lieber sind wir einsatzbereit, als dass wir in den Übungen trotz Schutzkonzept Infektionen hätten», sagt er. Zudem gebe es auch unter den Feuerwehrangehörigen solche, die mehr Respekt vor der Pandemie hätten als andere.

«Deshalb kämen einige sicher auch gar nicht an die Übungen – und dann sind die auch nicht gleich sinnvoll.» Wie lange die übungsfreie Zeit genau dauern wird, sei derzeit schwierig abzuschätzen, sagt Kommandant Jürgen Bröll.

«Wir planen die Übungen für 2021 ganz normal und hoffen, dass wir Ende Januar wieder loslegen können.»

Im schlimmsten Fall wäre aber auch ein halbes Jahr Übungspause kein grosses Problem. Die Feuerwehr Weinfelden stehe ja auch nicht alleine da. «Wir beobachten natürlich auch, was andere Feuerwehren so tun, und stehen mit ihnen in Kontakt.»