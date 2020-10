Interview Im Arboner Presswerk finden trotz Corona und verschärften Vorschriften weiter Konzerte statt – auch wenn es sich finanziell nicht lohnt Cyrill Stadler, Co-Präsident des Vereins Presswerk, will ein kleines kulturelles Angebot auch während der Pandemie unter den bestmöglichen Schutzmassnahmen aufrechterhalten. Interview: Markus Schoch 18.10.2020, 18.30 Uhr

Beim Bubble-Beatz-Konzert teilt eine Trennwand die Eventhalle des Presswerks in zwei Sektoren auf. PD

Nicola Low, Epidemiologin in der Taskforce des Bundesrates, sagt, sie würde im Moment nicht in einem Restaurant essen. Ein Konzert zu besuchen, wäre für sie sicher auch tabu. Am Freitag traten Bubble Beatz im Presswerk auf. Trauten sich viele, den Auftritt live mitzuerleben?

Cyrill Stadler, Co-Präsident des Kulturvereins Presswerk. Donato Caspari

Cyrill Stadler: Für das Konzert hatten wir total 200 Besucher. Wir bieten den grösstmöglichen Schutz, indem wir die Halle trotz geringer Auslastung in zwei Sektoren unterteilt haben. Pro Sektor waren somit ca. 100 Personen anwesend. Wir wissen von jedem Besucher, in welchem Sektor er teilgenommen hat. Das ist zentral, um die Anzahl der Personen möglichst tief zu halten, die bei einem allfälligen Covid-19-Fall in Quarantäne gehen müssten.

Für wie viele Besucher wäre Platz gewesen?

Mit zwei Sektoren liegt die Kapazität bei 600 Personen.

Es gibt Personen, die am Freitag gerne gekommen wären, aber nicht durften, weil es ihnen der Arbeitgeber faktisch verbot. Sie boten ihre Karten unter anderem auf Facebook an. Sind das Einzelfälle?

Die Entscheidung, ob ein Konzertbesuch und allfällige Konsequenzen mit einer Quarantänezeit tragbar sind, können wir unseren Besuchern nicht abnehmen. Wir hatten sehr wenige Anfragen zu dieser Thematik. Falls wir direkt kontaktiert werden, zeigen wir Kulanz und nehmen die Karten zurück.

Was haben Sie für den Schutz des Publikums getan?

Wie bereits erwähnt, teilen wir die Halle in zwei Sektoren, um die Anzahl Personen, die eng zusammenkommen, gering zu halten. Das Personal trägt Schutzmasken und in den allgemein zugänglichen Bereichen sind auch die Besucher verpflichtet, eine Maske zu tragen. Wir weisen die Besucher darauf hin, dass sie die Hände desinfizieren und wenn immer möglich die Abstände einhalten sollen. Zusätzlich nehmen wir von allen Besuchern die Kontaktdaten auf, um das Contact-Tracing zu ermöglichen. Diese Massnahmen werden vom Sicherheitspersonal strikt kontrolliert. Personen, welche sich gesundheitlich unwohl fühlen, empfehlen wir, der Veranstaltung fernzubleiben. Offensichtlich alkoholisierten Personen verweigern wir den Zutritt zum Konzert. Zusätzlich geben wir kostenlos Mund- und Nasenschutzmasken ab, eine «edlere» Variante aus Stoff verkaufen wir.

Beim Bubble-Beatz-Konzert waren pro Sektor rund 100 Personen anwesend. PD

Wenn alle stehen, ist es doch praktisch unmöglich, den Minimalabstand zu wahren. Warum sassen die Besucher am Freitag nicht auf Stühlen, genügend weit voneinander entfernt?

Darum trennen wir die Halle in zwei Sektoren und nehmen die Kontaktdaten auf. Das Konzert mit Purple Schulz am nächsten Donnerstag ist bestuhlt, wenn das vom Genre her möglich ist, wählen wir diese Variante.

Ab Freitag gilt im Thurgau Maskenpflicht für Veranstaltungen, an denen mehr als 30 Personen teilnehmen. Damit wird es noch schwieriger für Sie sein, ein Publikum für die restlichen sechs Presswerk-Konzerte in diesem Jahr zu finden. Halten Sie am Programm fest?

Ab dem 23. Oktober wird bei uns die Maskenpflicht wie verlangt umgesetzt und wir haben die Veranstaltungen bereits beim Kanton angemeldet. Zusätzlich wird es Einschränkungen im Bereich der Konsumationen geben.

Noch sechs Konzerte Der Kulturverein Presswerk organisiert in der gleichnamigen Eventhalle dieses Jahr noch sechs Konzerte. Das erste findet diese Woche am Donnerstag, 22. Oktober, statt. Zu Gast ist Purple Schulz aus Deutschland. Die weiteren Künstler und Termine sind: Dabu Fantastic (30. Oktober), Patent Ochsner (5. November, ausverkauft); Troubas Kater (20. November), Dr. Feelgood (28. November) und Sina (19. Dezember). (mso)

Lohnt sich der ganze Aufwand finanziell überhaupt?

Finanziell lohnen sich die Konzerte im Moment nicht.

Und warum holen Sie trotzdem Künstler auf die Bühne?

Wir möchten ein kleines kulturelles Angebot auch während der Pandemie unter den bestmöglichen Schutzmassnahmen aufrechterhalten. Für das Publikum, die Künstler und das gesellschaftliche Leben.

Wie lange will sich das Presswerk diesen Idealismus noch leisten?

Ich bin der Überzeugung, Corona wird nicht einfach verschwinden, wie es gekommen ist. Wir müssen lernen, wie wir damit umgehen können. Ein professioneller und umsichtiger Umgang mit dem Virus ist für die Veranstalter bereits heute eine Pflicht.