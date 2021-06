Illighausen: Komitee wehrt sich gegen Handyantenne im Kirchturm

Illighausen «Verträge können wieder aufgelöst werden»: Der Streit um die geplante Mobilfunkantenne im Kirchturm geht in die nächste Runde Im Turm der Evangelischen Kirche Illighausen will die Swisscom mit dem Segen der Kirchbürgerinnen und -bürger eine Mobilfunkantenne installieren. Nun hat das Komitee «Kirchturm ohne 5G» eine Informationsveranstaltung zum Thema durchgeführt. Es will das Vorhaben verhindern. Rahel Haag 30.06.2021, 16.45 Uhr

Die Evangelische Kirche Illighausen befindet sich mitten im Ortskern, direkt neben der Primarschule. Bild: Reto Martin

Was bisher geschah 2014 lehnen die Kirchbürgerinnen und -bürger mit 32 Nein- zu 19 Ja-, bei 6 Enthaltungen die Erstellung einer Mobilfunkantenne im Kirchturm in Illighausen ab.

An der Versammlung der politischen Gemeinde Lengwil im Dezember 2019 kritisiert eine Illighauserin den schlechten Handyempfang im Ort. In einer Konsultativabstimmung wird der Lengwiler Gemeinderat damit beauftragt, das Problem anzugehen.

Anfang November 2020 findet in Illighausen eine Informationsveranstaltung mit der Swisscom zum Thema statt.

Am 29. November 2020 genehmigen die evangelischen Kirchbürgerinnen und -bürger die Installation einer Mobilfunkantenne im Kirchturm an der Urne mit 124 Ja- zu 77 Nein-Stimmen.

Ende Februar 2021 überreichen Gegnerinnen und Gegner der Mobilfunkantenne der Kirchenvorsteherschaft eine Petition mit insgesamt 138 Unterschriften.

In der Ausgabe der «Lengwiler Ziitig» vom 11. Juni teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass der Vertrag mit Swisscom unterschrieben worden ist, und kündigt an, dass eine Baueingabe folgen werde.

Die Holzbänke erinnern an jene in einer Kirche. Ueli Liniger vom Komitee «Kirchturm ohne 5G» begrüsst am Dienstagabend rund 25 Personen im grossen Saal des Ekkharthofs in Lengwil. Das Komitee will die geplante Installation einer Mobilfunkantenne im Turm der Evangelischen Kirche in Illighausen verhindern. Deshalb hat es zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen.

Bevor das Referat von Stefan Zbornik vom Verein strahlungsfreies Kreuzlingen beginnt, bittet Liniger die Anwesenden, ihre Handys auszuschalten.

«Ich bin elektrosensibel und wenn hier drinnen viele Geräte strahlen, halte ich es wohl nur rund eine Stunde aus.»

Nur wenige der Besucherinnen und Besucher greifen in ihre Hand- oder Hosentaschen, um der Bitte nachzukommen. Es scheint, als hätten viele gar kein Handy dabei.

Elektrosensibilität nehme immer stärker zu

So wie Liniger gehe es rund zehn Prozent der Bevölkerung, wird Zbornik später in seinem Vortrag sagen. Dies habe kürzlich eine Studie der ETH Zürich zu Tage gefördert. «Und dieser Wert nimmt über die Jahre immer stärker zu.» Von Elektrosensibilität Betroffene müssten teilweise im Wald oder im Keller schlafen.

«Manche können sich ohne Schutzanzug nicht mehr frei bewegen.»

Stefan Zbornik, Präsident Verein strahlungsfreies Kreuzlingen. Bild: Rahel Haag

Die Liste gesundheitlicher Risiken von elektromagnetischen Feldern ist lang. Von Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit über Ohrgeräusche sowie Augenprobleme bis zu Schädigung des Erbgutes und Krebs beziehungsweise Tumore, zählt Zbornik auf.

Unterschiedliche Studien, die in der Nähe von Funksendern durchgeführt worden sind, würden unter anderem belegen, dass das Krebsrisiko im Umkreis von 500 Metern zwei- bis dreimal höher sei und die Krebspatienten im Schnitt zirka acht Jahre jünger seien als üblich.

Schutz durch Grenzwerte sei ein Trugschluss

Weiter geht Zbornik auch auf die Bedeutung von Grenzwerten ein. Diese seien in den 1990er-Jahren von der Industrie festgelegt und gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Regierungen der westlichen Länder zu Übernahme empfohlen worden. Er sagt:

«Es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, dass man dank der Grenzwerte geschützt sei.»

Sie würden in erster Linie die Interessen der Industrie und nicht jene der Bevölkerung schützen. In der Schweiz sei es so, dass der Bundesrat 1999 Grenzwerte erlassen habe. Diese seien aber nicht risikogerecht. «Hinzu kommt, dass der Bundesrat die Grenzwerte in diesem Jahr gelockert hat.»

Standort sei für Mobilfunkanbieter ideal

In Bezug auf die geplante Mobilfunkantenne im Kirchturm Illighausen sagt Zbornik, dass der Standort für einen Mobilfunkanbieter ideal sei.

«Der Kirchturm ist hoch, entsprechend muss kein Mast erstellt werden.»

Zudem zeige ein Blick auf eine Übersichtskarte mit sämtlichen Mobilfunkantennen des Bundesamts für Kommunikation, dass es im Raum Illighausen noch keine solche gebe. Aufgrund der Höhe des Kirchturms und der zentralen Lage könne der Betreiber der Mobilfunkantenne die Region gut versorgen.

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass es im Raum Illighausen noch keine Mobilfunkantenne gibt. Screenshot: Bundesamt für Kommunikation

Aus Sicht der Wohnbevölkerung sei der Kirchturm dagegen ziemlich der schlechteste Standort für eine Mobilfunkantenne, weil er sich mitten im Ortszentrum befinde.

Zum Schluss nennt Zbornik Ermatingen als gutes Beispiel: Dort gebe es ausserhalb des Siedlungsgebietes drei Grossfunkzellen, im Ort selbst werde die Abdeckung mittels mehrerer Kleinfunkzellen abgedeckt. Diese würden weniger Strahlung abgeben.

Kirchenvorsteherschaft habe sich nicht kaufen lassen

Anwesend ist an diesem Abend auch Marianne Schleusser, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft. Die Evangelische Kirchgemeinde Lengwil vermietet als Besitzerin der Kirche den Standort für die Mobilfunkantenne. Schleusser wirkt aufgeregt, als sie sich zu Wort meldet. Sie wolle einige Dinge richtigstellen.

«Es ist nicht so, dass sich die Kirchenvorsteherschaft für viel Geld von Swisscom hat kaufen lassen.»

Vielmehr sei der Wunsch nach einer besseren Mobilfunkabdeckung aus der Bevölkerung gekommen und da es in Illighausen weder in einer Industrie- noch in einer Bauzone Platz gebe, habe sich gezeigt, dass der Standort im Kirchturm der beste sei. An der Abstimmung im vergangnen November sei der Antrag dann auch klar gutgeheissen worden. «Im Übrigen habe ich gehört, dass die Leute in Ermatingen nicht glücklich sind mit ihren Kleinstantennen.»

Über der Evangelischen Kirche Illighausen ziehen dunkle Wolken auf. Bild: Reto Martin

Daraufhin meldet sich eine Frau zu Wort, die findet, dass sich die Kirche aus dieser Sache raushalten sollte. Sie habe das Gefühl, dass die Kirche mit der Mobilfunkantenne ihre Unabhängigkeit einbüsse. Weiter bringt sie moralische Werte ins Spiel.

«Es gibt Leute, die sich daran stören, dass dank der Mobilfunkantenne Dinge gestreamt werden könnten, die dem, was von der Kanzel gepredigt wird, widerspricht.»

Zudem bemängelt sie, wie es zum Entscheid für die Mobilfunkantenne gekommen sei. Die Information im Vorfeld der Abstimmung habe sie überhaupt nicht als demokratisch empfunden. «Bei der Infoveranstaltung war nur die Swisscom eingeladen.» Kritiker oder Gegner hätten nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu äussern. Doch der Vertrag sei bereits abgeschlossen worden. «Jetzt kann man nichts mehr machen, oder?» Zbornik widerspricht: «Verträge können wieder aufgelöst werden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.» «Super», murmelt die Frau erleichtert.