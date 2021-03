Illighausen

In ihrer Petition bitten die Gegner die Kirchenbehörde darum, auf die Unterzeichnung eines Vertrags für eine Sendeanlage zu verzichten. Die Kirchenbehörde wiederum will darauf nicht eingehen. Nach der Abstimmung im November sei sie es dem Souverän schuldig, den Vertrag in Angriff zu nehmen.

Rahel Haag 11.03.2021, 16.40 Uhr