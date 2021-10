Illighausen In seinem Buch rettet Kräuterheilkunde Menschenleben Marcel Rothmund aus Illighausen hat sein erstes Buch veröffentlicht. Der historische Roman spielt im Linzgau und vereint Geschichte mit dem Wissen über Heilkunst früherer Zeiten. Monika Wick 21.10.2021, 04.30 Uhr

Wenn Marcel Rothmund durch eine Buchhandlung streift, hält er immer Ausschau nach dem Buch «Das Vermächtnis des Konstanzer Kräuterbuchs». Entdeckt er den historischen Roman in der Auslage, ist seine Freude gross. Das liegt aber nicht daran, dass er schon lange auf der Suche nach dem Buch wäre, sondern dass er der Autor der Geschichte ist, die in der Bodenseeregion spielt. «Es erfüllt mich mit Stolz, dass bereits viele Buchhandlungen meinen Roman führen», sagt der Illighauser.

«Das Vermächtnis des Konstanzer Kräuterbuchs» spielt um 1900 im Linzgau, einer Landschaft, die im Süden Baden-Württembergs liegt. Es erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der während seiner Flucht durch einen finsteren Wald auf dem abgelegenen Vrenenhof blutüberströmt zusammenbricht. Sein Glück ist, dass auf dem Hof die heilkundige Elisabeth wohnt, die den Schwerverletzten bei sich aufnimmt und ihm das Leben rettet.

Elisabeths Heilkunst beruht auf dem Konstanzer Kräuterbuch, einem uralten Buch, das ursprünglich aus dem Kloster der Hildegard von Bingen stammt. Elisabeth hat das Kräuterbuch von ihren Vorfahrinnen geerbt, von denen einige in früheren Zeiten als Hexen verfolgt wurden. Als sie den jungen Mann bei sich aufnimmt, ahnt Elisabeth noch nicht, dass sie mit seiner Rettung einen Feind auf den Plan ruft, der sie zum Ziel einer mörderischen Intrige macht.

Altes Wissen aus dem Kloster

Das Erstlingswerk des 36-jährigen Mannes aus Illighausen vereint etliche seiner Vorlieben in sich. «Ich mag Kriminalbücher und Klassiker der Horrorliteratur», erklärt er. Im Weiteren liebt er die Bodenseeregion, ist fasziniert vom Leben in früheren Zeiten und interessiert sich für die Pflanzenheilkunde. Der Wunsch, selber ein Buch zu schreiben, keimte in Marcel Rothmund während seines Studiums und seiner späteren Arbeit in der Unternehmenskommunikation, in der er beispielsweise als Redaktionsleiter eines Mitarbeitermagazins wirkte.

«Zu Beginn wusste ich nicht, worüber mein Buch handeln soll. Der Besuch bei einer Heilkundeärztin, die ich wegen einer Allergie aufsuchte, legte den Grundstein zur Geschichte.»

Nachdem die Grundidee geboren war, erstellte er ein Konzept, sammelte Informationen, führte viele Gespräche und leistete Recherchearbeit. Erst zum Schluss begann er mit dem Schreiben, für das er lediglich seine Freizeit nutzte. «Mein Anspruch war es, beim Buch möglichst nahe an der Realität zu bleiben», sagt der gebürtige Deutsche.

Das fertige Manuskript, das Marcel Rothmund beim Gmeiner-Verlag einreichte, gefiel den Verantwortlichen so gut, dass sie bereits nach einer Woche ihr Interesse am 347 Seiten starken Werk bekundeten. Vielleicht wird «Das Vermächtnis des Konstanzer Kräuterbuches» nicht Marcel Rothmunds letztes Buch sein, das der Verlag veröffentlichen wird. Bereits arbeitet er an einer weiteren Geschichte. «Ich werde aber noch nicht verraten, worum es handeln wird», sagt er.

