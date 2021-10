Gegner erzwingen dritte Abstimmung über Handyantenne im Kirchturm

Illighausen Der Vertrag ist unterschrieben – trotzdem steht die Handyantenne im Kirchturm wieder auf der Kippe Ende Oktober muss die Evangelische Kirchgemeinde Lengwil eine ausserordentliche Versammlung durchführen. Dann werden die Stimmberechtigten nochmals über die geplante Mobilfunkantenne im Turm der Illighauser Kirche abstimmen. Rahel Haag Jetzt kommentieren 19.10.2021, 04.10 Uhr

Im Turm der evangelischen Kirche in Illighausen soll eine Mobilfunkantenne installiert werden. Bild: Reto Martin

(30. Juni 2021)

Was bisher geschah 2014 lehnen die Kirchbürgerinnen und -bürger mit 32 Nein- zu 19 Ja-, bei 6 Enthaltungen die Erstellung einer Mobilfunkantenne im Kirchturm in Illighausen ab.

An der Versammlung der Politischen Gemeinde Lengwil im Dezember 2019 kritisiert eine Illighauserin den schlechten Handyempfang im Ort. In einer Konsultativabstimmung wird der Lengwiler Gemeinderat damit beauftragt, das Problem anzugehen.

Anfang November 2020 findet in Illighausen eine Informationsveranstaltung mit der Swisscom zum Thema statt.

Am 29. November 2020 genehmigen die evangelischen Kirchbürgerinnen und -bürger die Installation einer Mobilfunkantenne im Kirchturm an der Urne mit 124 Ja- zu 77 Nein-Stimmen.

Ende Februar 2021 überreichen Gegnerinnen und Gegner der Mobilfunkantenne der Kirchenvorsteherschaft eine Petition mit insgesamt 138 Unterschriften.

In der Ausgabe der «Lengwiler Ziitig» vom 11. Juni teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass der Vertrag mit Swisscom unterschrieben worden ist, und kündigt an, dass eine Baueingabe folgen werde.

Das Komitee «Kirchturm ohne 5G» hat genügend Unterschriften gesammelt und erzwingt damit eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung – samt dritter Abstimmung über die geplante Mobilfunkanlage.

Nun haben sie es doch noch geschafft. Das Komitee «Kirchturm ohne 5G» hat erreicht, dass die Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Lengwil eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung durchführen muss. Thema wird am 27. Oktober die geplante Mobilfunkantenne im Turm der evangelischen Kirche Illighausen sein.

Eigentlich hatten die Stimmberechtigten der Evangelischen Kirchgemeinde Lengwil der Handyantenne Ende November 2020 an der Urne mit 124 Ja- zu 77 Nein-Stimmen klar ihren Segen erteilt. Doch die Gegner monierten, dass im Vorfeld keine sachliche Meinungsbildung möglich gewesen sei, da bei einer Informationsveranstaltung lediglich die Swisscom, nicht aber die Gegenseite, zu Wort gekommen war.

Vertrag mit der Swisscom ist schon unterschrieben

Innert dreier Monate haben die Mitglieder des Komitees nun 105 gültige Unterschriften gesammelt, das entspricht mehr als einem Fünftel der aktuell 482 Stimmberechtigten. In einer Mitteilung in der «Lengwiler Ziitig» schreibt die Kirchenbehörde:

«Es ist der Wunsch der Unterzeichnenden, dass nochmals über die Vermietung des Illighauser Kirchturms an die Swisscom zwecks Einbau einer Mobilfunkantenne diskutiert und darüber abgestimmt werden kann.»

An der Versammlung werde sich zeigen, ob die Bedenken des Komitees gegen die Mobilfunkanlage die Befürworter der ersten Abstimmung umstimmen konnten.

Über der evangelischen Kirche Illighausen ziehen dunkle Wolken auf. Bild: Reto Martin

(30. Juni 2021)

Die Kirchbehörde bedaure es allerdings, dass das Komitee nicht schon an der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung im März dieses Jahres einen Rückkommensantrag gestellt habe. Der Grund: Damals war der Vertrag mit der Swisscom noch nicht unterschrieben.

«Inzwischen wurde der Vertrag unterzeichnet, da es der Auftrag der Kirchenbehörde ist, den Willen der Mehrheit umzusetzen.»

Sollte sich nun die Mehrheit der Stimmberechtigten gegen den Einbau der Mobilfunkantenne aussprechen, müsse die Kirchenbehörde Verhandlungen mit der Swisscom führen, um aus dem Vertrag auszusteigen. Zum Schluss heisst es: «Es ist voraussehbar, dass dies keine einfache Angelegenheit und vermutlich erhebliche Kosten verursachen wird.»

Die Kirche steht neben der Primarschule

Die Gegnerinnen und Gegner sorgen sich derweil unter anderem über mögliche gesundheitliche Auswirkungen aufgrund der Strahlung. Sie kritisieren, dass die Antenne im Kirchturm mitten im Illighauser Dorfzentrum und in unmittelbarer Nähe zur Primarschule stünde.

Ende Juni hatten sie – zum Start der Unterschriftensammlung – die Bevölkerung zu einem Informationsabend zum Thema eingeladen. Damals hatte Stefan Zbornik vom Verein strahlungsfreies Kreuzlingen ein Referat gehalten.

In einer Mitteilung in der «Lengwiler Ziitig» stellen die Mitglieder des Komitees nun die Frage:

«Ist dieser Standort aus kirchlichen und ethischen Gründen vertretbar und sachlich betrachtet wirklich notwendig?»

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung sei eine breite und sachliche Meinungsbildung zum Thema möglich, heisst es weiter. «Kommen Sie an die Versammlung, hören Sie sich die Argumente an, stellen Sie Fragen und nutzen Sie die Gelegenheit, unabhängig informiert abstimmen zu können.»