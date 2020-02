Zum Gedenken an die Amriswilerin Ida Weber: Sie war liebenswürdig, bemerkenswert und ein «Stehaufmännchen». Am 1. Februar 2020 starb Ida Weber im 91. Altersjahr. Sie setzte sich viele Jahre für die Gemeinschaft ein, etwa für die evangelische Kirchgemeinde oder das Arbeitsheim für Behinderte Amriswil (ABA). Betty und Eugen Fahrni 19.02.2020, 11.30 Uhr

Ida Weber (1929-2020). (Bild: PD)

Alle typischen Wesensmerkmale einer Frau, die sich zeitlebens für die Gemeinschaft eingesetzt hat, vereinigte die am 1. Februar 2020 verstorbene Amriswilerin Ida Weber auf sich: Tatkraft, Energie, Wille, Uneigennützigkeit und Hilfsbereitschaft. Wurde sie jeweils für einen Einsatz oder einen Dienst für die Gemeinschaft angefragt, antwortete sie nie mit weshalb und warum, sondern begann sogleich mit den Vorarbeiten.

20 Jahre wirkte sie mit Überzeugung in der Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri. Dabei übernahm sie zusätzliche Aufgaben, als die evangelische Kirche und das Alte Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse 3 renoviert wurden. Sie stand an den Suppentagen in der Küche, kochte für die Altersnachmittage im Kirchgemeindehaus oder begleitete die Pfarrer in die Konfirmandenlager. Als Kirchenvorsteherin war sie zudem während vielen Jahren für die politische Gemeinde in der damaligen Fürsorgekommission und ebenfalls für die Kirchgemeinde in der Synode der Evangelischen Landeskirche Thurgau tätig.

Viel Energie und starken Willen hatte Ida Weber in ihr Engagement als Vorstandsmitglied der Genossenschaft ABA Arbeitsheim für Behinderte Amriswil gesteckt. Ihre tatkräftige Hilfe war während Jahren beim ABA-Neubau gefragt. An vorderster Front engagierte sie sich in einem Komitee, bestehend aus Mitgliedern der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde, zu Gunsten des neuen ABA. Nach mehreren Aktionen konnte das Komitee die Genossenschaft ABA mit 40000 Franken unterstützen.

Es gäbe noch viel mehr über diese liebenswürdige Frau festzuhalten, die sich stark für die Gemeinschaft eingesetzt hatte. Doch woher kam dieser Wille, sich zu engagieren? Aus ihrem Lebenslauf, den sie selber verfasst und den Tochter Regula an der Bestattung in der evangelischen Kirche vorgelesen hatte, gehen einige Hinweise auf diese Frage hervor.

Geboren wurde Ida Weber am 19. Mai 1929 in Hugelshofen. Sie wuchs mit drei Geschwistern auf. Früh verlor sie den Vater. Ihre Mutter heiratete wieder und zog nach Bottighofen, wo drei weitere Geschwister hinzukamen.

Ihre Jugendzeit prägte ihr strenger Stiefvater. Sie hatte wahrlich kein einfaches Leben. Die dritte Klasse der Sekundarschule durfte sie nicht absolvieren. Sie musste auf dem Bauernhof, in der Molkerei und im Restaurant arbeiten. Ebenfalls verwehrt wurde ihr durch den Stiefvater eine Kaufmännische Berufslehre. Ähnliches Ungemach erlebte sie, als sie im Welschland die französische Sprache erlernen wollte. Weil ihre Mutter in dieser Zeit schwer erkrankte, musste sie frühzeitig nach Hause zurückkehren, um im Betrieb zu arbeiten.

Doch Ida gab nicht auf. Sie wollte ihr Leben selbstbestimmt aufbauen und leben. 1950 versuchte sie ihr Glück in Amriswil im Restaurant und in der Bäckerei Rössli. In dieser Zeit lernte sie den Amriswiler Dachdecker Otto Weber kennen, ihren späteren Gatten. «Am 8. November 1954 begann mein grosses Glück», schrieb sie in ihrem Lebenslauf. In der evangelischen Kirche Amriswil heirateten Ida und Otto Weber. An der Berglistrasse in Amriswil zogen sie im gleichen Jahr ins neue Heim.

Im Mittelpunkt standen der Aufbau des Geschäftes und die Familie. Ihnen wurden vier Kinder geschenkt. Familie, Haus und Garten waren für Ida Freude und Stolz. Als ihre vier Kinder das elterliche Heim verlassen hatten, schmiedeten die Webers Pläne für die neu gewonnenen Freiheiten. Nebst Ausflügen und Wanderungen engagierte sich Ida Weber weiterhin für die Amriswiler Gemeinschaft, kochte auch sehr gerne für ihre grosse Familie und weitere Gäste. Ein herber Schlag war für sie der Tod ihres geliebten Gatten im Jahr 1990. Auf einer Wanderung in den Bündner Bergen verstarb Otto Weber unerwartet.

Ida Weber überwand den Schmerz und fand Erfüllung mit Aufgaben und Arbeiten für die Gemeinschaft. Eine wenig bekannte Eigenschaft war das Verfassen und Vorlesen von unterhaltsamen Reiseberichten für die Frauenriege.

Nach verschiedenen Krankheiten und Operationen erholte sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder. Die Familie bezeichnete sie deshalb liebevoll als «Stehaufmännchen». Die letzten 22 Monate lebte sie im Alters- und Pflegezentrum APZ Amriswil im geschützten Wohnbereich und freute sich an den Besuchen ihrer Kinder, Enkel und Urenkel, Freunden und Bekannten. Mit Ida Weber hat Amriswil eine bemerkenswerte Frau verloren – und ein gutes Leben hat sein Ende gefunden.