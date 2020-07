«Ich wurde in einer an Erpressung grenzenden Art und Weise zum Rückzug der Einsprachen gedrängt»: So stellt sich die Arboner «Wunderbar»-Betreiberin nun den Weg aus der Sackgasse vor In einem Brief an die Stadt meldet sich Wirtin Simone Siegmann zu Wort und schreibt darin, wie es mit der Arboner «Wunderbar» weiter gehen könnte. Ihre Vorschläge eröffnen neue Perspektiven. Auch weil die Gegenseite die Ideen nicht grundsätzlich ablehnt. Markus Schoch 01.07.2020, 19.02 Uhr

Bis jetzt hat sie sich gegen alle Lösungsvorschläge gewehrt und macht einfach weiter, als wäre nichts passiert. In einem Brief an die Stadt Arbon mit Kopie an die Medien und diverse andere Adressaten schildert Simone Siegmann jetzt ihre Sicht der Dinge und schreibt, wie sie sich die Zukunft vorstellt, nachdem ihr Mietvertrag abgelaufen ist und sie mit der gerichtlich verordneten Räumung rechnen muss.

Zwei der drei Möglichkeiten würden voraussetzen, dass sich die ZIK Immo AG als Besitzerin der Liegenschaft bewegt, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Der erste Vorschlag sieht vor, dass die ZIK Immo AG das Grundstück verkauft, und die neuen Besitzer führen die «Wunderbar» weiter oder suchen einen Pächter dafür. Konradin Fischer von der ZIK Immo AG sagt dazu:

«Ich will einen Verkauf nicht grundsätzlich ausschliessen.»

Die Firma will das Gebäude eigentlich abreissen und hat im letzten Jahr eine entsprechendes Gesuch bei der Stadt eingereicht. Das Verfahren ist hängig.

ZIK Immo will Siegmann nicht als Nachbarin

Er habe aber «ernsthafte Zweifel» daran, ob es vor dem Hintergrund der bisherigen Ereignisse und ihrem Verhältnis zu Verträgen («sie interessieren mich nicht wahnsinnig») eine gute Idee wäre, Siegmann die Parzelle zu überschreiben und sie dann als Nachbarin zu haben, sagt Fischer. Denkbar wäre aber beispielsweise, dass die Stadt das Grundstück inklusive «Wunderbar» erwirbt und einen neuen Betreiber anstellt.

Immerhin haben mittlerweile über 6000 Personen die Petition unterschrieben, die den Weiterbetrieb des beliebten Lokal fordert. Und die Stadt selber betonte unlängst in einer Mitteilung, es bestehe «ein öffentliches Interesse an einer attraktiven touristischen Nutzung im Bereich der Wunderbar». Stadtpräsident Dominik Diezi will sich nicht zu einem möglichen Kauf äussern.

«Wir werden nun intern beraten, wie es weiter gehen soll. Ansonsten kommunizieren wir derzeit nichts weiter.»

Inventar für die Saurer Kantine brauchen

Zweite Option für Siegmann ist, das Inventar, die Infrastruktur und den Namen der «Wunderbar» an die ZIK Immo AG zu verkaufen. «So kann ich dazu beitragen, die Existenz der Wunderbar, einiger meiner Mitarbeiter und den traumhaften Standort für Arbon zu sichern.»

Konradin Fischer könnte sich vorstellen, Stühle, Tische und anderes mehr von der «Wunderbar» zu übernehmen, um damit die geplante Saurer Kantine im Saurer Museum zu bestücken, die als Ersatz für die «Wunderbar» gedacht ist.

Die «Wunderbar» mit einem neuen Pächter am gleichen Ort auf Dauer selber zu betreiben, komme für die ZIK Immo AG nicht in Frage. Höchstens als Übergangslösung, «bis wir soweit sind und kein Provisorium bräuchten».

Dritte Möglichkeit ist für Siegmann, weiter auf dem Rechtsweg für die Zukunft der «Wunderbar zu kämpfen». Sie hat unter anderem Einsprache gegen den geplanten Abbruch eingereicht und beklagt sich im Brief darüber, dass sie von der ZIK Immo AG «in einer an Erpressung grenzenden Art und Weise zum Rückzug» gedrängt worden sei.

Simone Siegmann hält nicht viel von einer Versetzung

Für die Stadt steht im Moment die Versetzung der «Wunderbar» im Vordergrund. Siegmann hält nicht viel von dieser Idee, wie sie schreibt:

«Aus meiner Sicht sind solche Vorhaben zu kostspielig, da das Gebäude zu schlecht isoliert und ohne Aussenbereiche und zu kleiner Küche nicht rentabel zu bewirtschaften ist».

Sollte sogar von Hotelzimmern abgesehen werden, habe die Idee «keine Chance auf eine überlebensfähige Existenz».