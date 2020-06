«Ich wurde angefahren»: Eine Romanshornerin hat die Nase voll von Autoprotzern – sie wendet sich mit einem Brief an den Stadtrat In Romanshorn leiden Anwohner seit Jahren unter Autoposern. Das Hochdrehen der Motoren dauere bis 3 Uhr morgens, steht in einem Brief an den Stadtrat. Dieser spielt mit dem Gedanken, beim Seepark eine Schranke zu bauen. Allerdings ist diese Idee in den letzten Jahren schon mehrmals aufgekommen – und gescheitert. Annina Flaig 15.06.2020, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Autoposer mit einem Audi. Bild: PD

Die Zufahrt zum See ist wie ein Laufsteg für Autoplagöri: Sie fahren via Bankstrasse zur Festwiese und zurück. Oder sie fahren via Hafenstrasse und Bahnhofstrasse rundum und präsentieren sich und ihre Boliden. Dies zum Leid anderer Verkehrsteilnehmer und Anwohner wie Esther und René H.* Die beiden Romanshorner kommen kaum mehr zur Ruhe.

Seit der Einbahnverkehr vor ihrer Wohnung in der Bodanüberbauung an der Bankstrasse aufgehoben worden ist, habe die Lärmbelastung stark zugenommen, erzählen sie. Darum haben sie dem zuständigen Stadtrat Dominik Reis einen Brief geschrieben. Darin ist zu lesen:

«Das Hochdrehen der Motoren

dauert bis 3 Uhr morgens.»

Es werde jeweils mehrere Male kurz und lautstark Gas gegeben, und dies in der Fussgänger-, Fahrrad- und verkehrsberuhigten Zone. Vor dem Coop Pronto gebe es zuweilen sogar einen Stau. «Ich bin schon angefahren worden», erzählt die Frau. Passiert sei das, weil die Balzfahrer beim Coop Pronto direkt vor dem Eingang parkiert hätten. Und zwar da, wo es gar keine Parkplätze habe. Es gehe bloss darum, dass man seine Kollegen grüssen könne. «Gesehen und gehört werden ist hier die Devise.»

Dominik Reis, Stadtrat Romanshorn Donato Caspari

Die Frau beobachtet immer wieder gefährliche Situationen, auch mit Velofahrern, weil die Balzfahrer in der 20er-Zone auf über 50 Stundenkilometer beschleunigen. Vom Stadtrat wollen die lärmgeplagten Einwohner wissen, wann er die Raser- beziehungsweise Motorenlärmproblematik in den Griff bekommen will, so wie er das in einem Tagblatt-Interview vor mehr als einem Jahr angetönt habe.

Mieter ziehen aus, weil sie den Lärm nicht mehr aushalten

Die beiden wissen von anderen Mietern, die bereits wieder ausgezogen sind, weil sie die Lärmbelastung nicht mehr aushalten konnten. «Wir glauben nicht, dass dies im Interesse des Stadtrates von Romanshorn ist», schreiben sie. Nun führen sie ein Lärmprotokoll und dokumentieren die Geschehnisse mit Fotos. Auch die Kantonspolizei haben sie kontaktiert. Durch deren vermehrte Kontrollen sei es zwischenzeitlich besser geworden – aber nur für eine oder zwei Stunden. «Dann geht es weiter.»

Die Stadt Arbon bekämpft das Problem mit den Autoprotzern mit einer Schranke. Sie steht beim Hafendamm und verhindert das sinnlose Zufahren und Wenden. Auch in Romanshorn hat Stadtpräsident Roger Martin nun die Idee einer Schranke ins Spiel gebracht. Der Standort sei noch nicht definiert, sagt Martin auf Nachfrage. Und er relativiert: «Eine Schranke ist eine Möglichkeit von vielen, ebenso wie 30er-Zonen, Bodenschwellen oder andere Massnahmen.»

Das Projekt einer Schranke löste Einsprachen aus

Aktuell akzentuiert sich das Problem mit den Balzfahrern laut Martin bei den Einfallstrassen Bahnhof- und Reckholdernstrasse und beim Seepark, teilweise auch bei der Surfwiese. Vor Jahren hatte man zwar den Wendeplatz beim Seepark aufgehoben. Doch das reicht offenbar nicht, um diese Route für Autoposer unattraktiv zu machen.

Es ist ein altes Lied. In Romanshorn versucht man das Problem seit Jahren in den Griff zu bekommen. Auch die Idee einer Schranke ist nicht neu. Deren Realisierung ist jedoch schwierig, wie sich in der Vergangenheit schon mehrmals zeigte. Zuletzt gab es 2009 ein konkretes Bauvorhaben. Damals waren für eine Barriere 160'000 Franken im Budget vorgesehen. Das Projekt scheiterte aber schliesslich an den räumlichen Gegebenheiten.

Eine Schranke wie hier beim Arboner Hafendamm ist auch in Romanshorn ein Thema, um damit Autoposer abzuwenden. Reto Martin

Ein Boulevard soll die Probleme lösen

So kritisierten Einsprecher ungenügende Wendemöglichkeiten, gefährliche Situationen, welche durch eine Schranke entstehen könnten und mehr Immissionen für die Anwohner. Die zwischenzeitlich neue Verkehrsführung an der Bank- und Hafenstrasse hat der Stadtrat im September wieder verworfen.

Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn. Reto Martin

Im Gestaltungsrichtplan, den die Behörde vor kurzem verabschiedet hat, ist entlang der unteren Hafenstrasse ein bei der Bankstrasse beginnender attraktiver und offener Boulevard vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird wohl auch wieder darüber diskutiert werden, die Zufahrt zum See ganz verkehrsfrei zu gestalten. Auch dies wurde in der Vergangenheit bereits ausprobiert: 2012 wurde die Bankstrasse zwischen Bodan und Bahnübergang jeweils an den Wochenenden für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bei schönem Wetter waren damals Verkehrskadetten im Einsatz. Sie standen bei der Kreuzung Hafenstrasse / Kirchgasse und liessen Autofahrer nur dann zum See weiterfahren, wenn es dort freie Parkplätze gab.

Stadtrat will keine Schnellschüsse mehr

Eine zweite Massnahme des Gemeinderates zur Beruhigung des Kreis- und Suchverkehrs, wie das Problem im 2012 bezeichnet wurde, war die Aufhebung von 36 Parkplätzen an der Seepromenade. Auch dies dürfte im Zusammenhang mit dem Boulevard wieder Thema werden. Verschiedene Personen hatten damals die Befürchtung geäussert, der Suchverkehr nehme zu statt ab, wenn das Parkplatzangebot eingeschränkt würde. Zumindest dieses Problem hat man unterdessen eigentlich gelöst. Denn seit 2018 stehen in der Tiefgarage der «Bodan»-Überbauung in unmittelbarer Nähe zu Bahnhof und Hafen 50 öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Sie werden bis jetzt allerdings kaum genutzt

Der Stadtrat prüfe im Rahmen eines ganzheitlichen Verkehrsregimes derzeit verschiedene Optionen sagt Roger Martin. Zeitliche Prognosen will er jedoch keine abgeben. Nur so viel: «Schnellschüsse wird es keine mehr geben.»



* Namen der Redaktion bekannt.