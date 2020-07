«Ich wollte nicht, dass sie in Vergessenheit gerät»: Thurgauer Informatiker lässt eine österreichische Autorin wieder auferstehen Andreas Bohren ist fasziniert von der Schreibweise der österreichischen Autorin Marlen Haushofer. Obwohl sie bereits seit 50 Jahren tot ist, hat Corona ihrem Buch Die Wand zu einem Revival verholfen. Bohren hat für die Schriftstellerin eine Homepage erstellt. Enrico Kampmann 27.07.2020, 05.30 Uhr

Andreas Bohren in seinem Arbeitszimmer in Hüttwilen. Bild: Reto Martin (Hüttwilen, 9. Juli 2020)

An einem Herbsttag vor zwölf Jahren streift Andreas Bohren durch die Regalreihen eines Bücherbrockis in Winterthur und lässt seinen Blick über die abgenutzten, teils verstaubten Buchrücken auf den betagten Gestellen schweifen. Seine Augen bleiben an einem der Bände haften. Es ist «Die Wand» von Marlen Haushofer.

Er hat noch nie von ihr gehört. Dennoch nimmt Bohren das Buch aus dem Regal und beginnt den Klappentext zu lesen. Das Buch aus dem Jahr 1963 erzählt die Geschichte einer Frau, die für einen Wochenendausflug in die Berge reist. Am nächsten Morgen hat sich eine unsichtbare Wand zwischen ihr und dem Rest der Welt aufgetan. Jenseits davon sind Menschen und Tiere tot.

Weibliches Pendant zu Robinson Crusoe

So beginnt ihr neues Leben auf der Alp; in völliger Einsamkeit, eingeschlossen hinter einer riesigen unsichtbaren Barriere. Ihre einzigen Gefährten sind ein Jagdhund, eine Katze und eine ihr zugelaufene trächtige Kuh. In Tagebucheintragungen protokolliert sie ihr neues Leben hinter der mysteriösen Wand. Als eine Art weibliches Gegenstück zu Robinson Crusoe bewältigt die namenlose Protagonistin völlig auf sich allein gestellt den Alltag abseits der Zivilisation.

Marlen Haushofer am Gardasee, 1954. Bild: Sybille Haushofer, Privatarchiv

Doch anstatt auf einer Südseeinsel ist sie in den Bergen gefangen, wo die Ernte karg und die Winter bitterkalt sind. Und ihr einziger menschlicher Kontakt endet nicht wie bei Daniel Dafoes Klassiker in einer engen Freundschaft, sondern mit einem Mord an dem unbekannten Eindringling.

Im Internet wurde er nicht fündig

«Die Wand» hinterliess einen tiefen Eindruck «Manchmal ist es einfach der richtige Moment für ein Buch», sagt Bohren. Er verschlang den Roman innerhalb von drei Tagen.

«Ich war total fasziniert davon. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, habe ich mehrere Tage kein anderes mehr in die Hand nehmen können. Ich musste es erst verarbeiten.»

Er recherchierte im Internet nach Marlen Haushofer, fand aber kaum Informationen über die vor fünfzig Jahren verstorbene österreichische Schriftstellerin.

Zur Person Das Leben von Marlen Haushofer 1920 in einem Dorf im Süden Österreichs zur Welt gekommen, litt Marlen Haushofer ihr ganzes Leben unter den rigiden Geschlechterrollen der Nachkriegszeit. So verkörpert sie das Schicksal unzähliger Frauen ihrer Generation. Hochintelligent und kreativ, aber durch eine patriarchalische Gesellschaft in die Rolle der Hausfrau gezwungen, in der sie sich nicht entfalten konnte. Mit zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern hatte es Haushofer im bürgerlichen Wien der Nachkriegszeit nicht leicht. Zudem ihrem untreuen und cholerischen Ehemann sowie den mütterlichen Pflichten unterworfen, führte dies zu Depression, Krankheit, einem völlig zerrütteten Familienleben. Und ausgezeichneter Literatur, in der sich ihr innerer Zwiespalt zwischen Rollenbewusstsein und der Sehnsucht nach Unabhängigkeit widerspiegelt. Haushofer verstarb 1970 im Alter von neunundvierzig Jahren an Krebs, ohne den grossen Durchbruch geschafft zu haben. Ihre Romane verkauften sich zu ihren Lebzeiten kaum, durch das Verfassen von Kinderbüchern kam sie über die Runden. Im März 2019 erlebte «Die Wand» ein Revival. Einer französischen Bloggerin kamen die Tränen, als sie in einer Buchhandlung zufällig nach der Wand gegriffen hatte. Das Buch habe sie «tief berührt, bereichert und wie mit einem Brenneisen auf Lebzeiten geprägt», schrieb sie auf Instagram. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, dass der Verlag Actes Sud den Roman daraufhin in einer Notaktion nachdrucken liess, um dem enormen Ansturm gerecht zu werden. Mit Corona erfuhr «Die Wand» weiteren Aufschwung. (eka)

So besorgte er sich eine Biografie und entschloss sich, vom tragischen Schicksal Marlene Haushofers berührt, selbst eine Internetseite zum Andenken an sie und ihr Werk ins Leben zu rufen. «Ich wollte nicht, dass sie in Vergessenheit gerät».

Marlen Haushofer mit Büsi um 1955. Bild: Sybille Haushofer, Privatarchiv

Die Suche nach ihren Wurzeln

Ein ganzes Jahr lang ging Bohren auf die Suche, um das Material für sein Projekt zusammenzusammeln. Er kontaktierte Haushofers Biografin, ging an Ausstellungen und Lesungen in Linz und Steyr und machte die Nachlassverwalterin ausfindig. Sybille Haushofer ist die zweite Ehefrau von Manfred Haushofer, Marlens inzwischen verstorbenen Ehemann. Die beiden heirateten nach Marlens Tod. Bis heute verwaltet Sybille Haushofer den literarischen Nachlass der Schriftstellerin.

Sie schicke ihm immer wieder unveröffentlichte alte Bilder der Schriftstellerin und schwärme heute noch in höchsten Tönen von der ersten Ehefrau ihres Mannes. «Ich glaube, der Nachlass ist in den richtigen Händen», sagt Bohren.

Ihr Blick für alltägliche Details fasziniert ihn

Es sei Haushofers Blick für Details, der ihn so fasziniere, «für die Alltäglichkeiten, die so manchem Auge verborgen bleiben, sich aber dennoch ins Unterbewusstsein eingraben.» Auch der in seiner Einfachheit elegante Schreibstil und die tiefgehenden Gedanken zu ihrem Schicksal und ihren Mitmenschen haben es Bohren angetan.

Nachdem Haushofer nebst einigen kleineren österreichischen Literaturpreisen nach ihrem Tod nahezu in Vergessenheit geraten war, erlebte ihr Hauptwerk in den letzten Jahren ein Revival. 2012 erschien eine Verfilmung des Romans und wurde mehrfach ausgezeichnet. 2019 wurde das Buch in Frankreich unerwartet zum verspäteten Bestseller, weil eine Bloggerin darüber schrieb.

Mit Corona erlebte «Die Wand» wieder ein gewisses Revival

Und gerade auch in der Coronazeit gab es wieder Aufschwung. Bohren sagt, er habe im Internet noch nie so viele Buchempfehlungen für «Die Wand» gesehen wie während des Lockdown. Kein Wunder: handelt die Wand doch von einer surrealen Quarantäne und der daraus erzwungenen Auseinandersetzung mit der Einsamkeit. Dazu kommt die besonnene aber bestimmte Auflehnung gegen das Patriarchat, die sich durch das gesamte Leben und Werk der Schriftstellerin zieht.

Marlen Haushofer, 1951 Bild: Sybille Haushofer, Privatarchiv

Auch fünfzig Jahre nach Haushofers Tod haben diese zeitlosen Themen kein bisschen an Aktualität verloren. Aber warum identifiziert sich ein zweiundfünfzigjähriger Informatiker noch lange vor Corona so stark mit dieser längst verstorbenen Frau, deren Texte sich durch ihren einschlägigen Feminismus auszeichnen?

Dies sei schwierig zu beantworten, sagt Bohren, er wisse es selbst nicht so genau. Doch er sehe in Haushofers Leben gewisse Parallelen zu seinem eigenen. Er wäre gern Schriftsteller geworden, leider hat es nicht geklappt. «Ich bewundere sie dafür, dass sie ihren Traum, Autorin zu sein, durchgezogen hat trotz aller Steine, die ihr als Frau in den Weg gelegt wurden», sagt Bohren.

Ausserdem fände er das Patriarchat verabscheuenswürdig und somit gleichsam spannend, wie Haushofer damit umging. Er selbst sei auch der Einsamkeit nicht abgeneigt und verbringe sehr gerne Zeit in der Natur. Das sei wohl ausschlaggebend dafür gewesen, dass ihn die Wand so tief berührt habe. Er führt ehrenamtlich die Geschäftsstelle für den Vogelschutz Thurgau. So verbringt er sehr viel Zeit im Freien, durchstreift die Thurgauer Wälder und fotografiert. «Ich mag die Stille», sagt er.

«Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie mich so fasziniert. Ihre Bücher bringen eine Stille mit sich. Immer wenn ich eines ihrer Bücher lese, verspüre ich eine innere Ruhe. Es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen.»

