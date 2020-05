«Ich will im Sattel aufhören»: Radprofi Michael Albasini verschiebt seinen Rücktritt Der Thurgauer Radprofi Michael Albasini verlängert seinen Vertrag mit Mitchelton-Scott um ein halbes Jahr. Damit kann der Vuelta-Etappensieger doch noch würdevoll vom Rad steigen. Selbst die abgesagte Tour de Suisse 2020 lässt er sich nicht so einfach nehmen - und fährt sie zum Plausch mit vielen Promis. Matthias Hafen 28.05.2020, 18.00 Uhr

Ein neues Ziel vor Augen: Michael Albasini verlängert seine Karriere als Radprofi. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (Gansingen, 12. Juni 2018)

Die Absage der Tour de Suisse 2020 ist für viele bedauerlich. Für Michael Albasini aber war sie ein kleines Desaster. Der Thurgauer Radprofi hatte an der diesjährigen Landesrundfahrt seine grosse Abschiedstour geplant, wäre danach im Alter von 39 Jahren und nach fast 20 Jahren als Radprofi zurückgetreten. Doch dann kam Corona.

Lange sah es danach aus, als endete Albasinis Karriere mit so klangvollen Stationen wie Fassa Bortolo, Phonak, Liquigas, HTC-High­road und Orica Green­edge im Sog der Corona­absagen. Ohne Zuschauer. Irgendwie würdelos. Doch Albasini wäre nicht Albasini, wenn er sich nicht auch aus dieser Lage gekämpft hätte.

Nach einem kleinen Coronatief wieder voll motiviert

In dieser Woche verlängerte der Ostschweizer den Vertrag mit seinem australischen Team Mitchelton-Scott um ein halbes Jahr. «Ich möchte meine Karriere mit einer Nummer auf dem Rücken im Sattel beenden. Also werde ich nach dem Sommer weitermachen, wenn die Saison wieder beginnt», sagt der 39-Jährige. Nach der Absage der Tour de Suisse und der weiteren Rennen dieses Frühlings habe er sich erst wieder motivieren müssen. Nun sei der Wille zurück, so der Routinier, der in seiner Karriere 30 Siege realisiert hat.

Nach dem coronabedingten Unterbruch soll die Saison der Radprofis am 1. August neu beginnen. Bis im November stehen alle wichtigen Rennen, inklusive der WM im Wallis sowie der drei dreiwöchigen Rundfahrten, im Programm. Unter anderen dürfte Albasini im Oktober noch einmal die Klassiker in den Ardennen bestreiten.

Dieses zusätzliche halbe Jahr dürfte Albasinis Palmarès nicht mehr auf den Kopf stellen. Der Gewinn einer Vuelta-Etappe 2011, die Gesamtsiege an der Österreich-Rundfahrt (2009), der Tour of Britain (2010) und vor allem der Katalonien-Rundfahrt 2012 dürften unerreicht bleiben. Aber es ist für den Thurgauer Radprofi sicher ein würdiger Abschied von der internationalen Asphalt-Bühne, die er 20 Jahre lang mitgeprägt hat.

Mit Pablo Brägger, Selina Büchel und Arnold Forrer auf die letzte Tour de Suisse

Und selbst auf seine geliebte Tour de Suisse muss Michael Albasini nicht gänzlich verzichten. Vom 7. bis 14. Juni wird er mit Wegbegleitern aus dem Sport, Kollegenkreis und der Familie alle acht Etappen der abgesagten Tour de Suisse 2020 abfahren. Diese sentimentale Verabschiedung von der Landesrundfahrt soll zugleich Vorbereitung auf die geplante Wiederaufnahme der Wettkämpfe sein. Radprofi-Kollege Stefan Küng wird Albasini dabei auf allen Etappen begleiten. «Er hat es verdient, würdig verabschiedet zu werden», sagt Küng, von dem die Idee dieser letzten Tour de Suisse für Albasini stammt. Gestartet wird die Livetour am Sonntag, 7. Juni um 13.00 Uhr auf der Frauenfelder Allmend mit dem zehn Kilometer langen Prolog (Massenstart). Begleitet werden Albasini und Küng dann unter anderen von Turner Pablo Brägger, Langläufer Beda Klee sowie den Leichtathleten Selina Büchel, Patrik Wägeli und Salomé Kora. Die Hinterthurgauer OL-Brüder Daniel und Martin Hubmann werden auf den 179 Kilometern der zweiten Etappe von Neuhausen am Rheinfall nach Lachen SZ dabei sein. Ebenso wie Triathletin Nicola Spirig und ihr Ehemann Reto Hug, Snowboard-Weltmeisterin Julie Zogg, Schwingerkönig Arnold Forrer sowie Bob-Olympiasieger Beat Hefti. Ab der dritten Etappe von Lachen nach Pfaffnau LU greifen die Radprofis Mathias Frank, Michael Schär und Gregory Rast ins Geschehen ein. Sie werden ein höheres Tempo anschlagen.