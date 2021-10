Roberto Blanco glaubt, er sehe Ludwig van Beethoven ähnlich

«Ich wette, Beethoven sah mir ähnlicher» – Roberto Blanco fordert eine DNA-Untersuchung Der Wahl-Ermatinger und Schlagermusiker fordert per Youtube-Video vom Wiener Bürgermeister, dass er die sterblichen Überreste des berühmten Komponisten frei gibt. 04.10.2021, 05.20 Uhr

Mit diesem Youtube-Video – offenbar aufgenommen auf Schloss Arenenberg, macht Roberto Blanco von sich reden. Youtube.com

(red) Schlagersänger Roberto Blanco, der seit einigen Jahren in Ermatingen lebt, macht mit einen Video auf Youtube von sich reden, wie das deutsche Magazin «Stern» schreibt.

Ludwig van Beethovens (1770–1827) ethnische Identität bewege die Menschen seit langem. Einige vermuten nämlich, der Komponist sei ein Farbiger gewesen. Wissenschafter fordern eine DNA-Untersuchung – die Gebeine des Komponisten liegen in Wien. Roberto Blanco will nun via Video den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig motivieren, die sterblichen Überreste frei zu geben, damit Wissenschafter endlich Klarheit über Beethovens Abstammung schaffen können. Schon seit längerem gibt es Anhaltspunkte, dass der gebürtige Bonner afrikanische Wurzeln gehabt haben könnte. Roberto Blanco meint: «Ich wette, dass Beethoven mir ähnlicher gesehen hat, als Ihnen, Herr Bürgermeister!»