«Ich werde bekämpft und drangsaliert»: Der Inhaber des «Roten Kreuzes» in Arbon hat genug und droht mit der Schliessung des Betriebes Gionatan Capuano hat vor vier Jahren ohne Bewilligung zwei Pergolen im Garten seines Restaurants aufgestellt. Der Fall liegt beim Verwaltungsgericht. Die Stadt will ihm jetzt trotz des laufenden Verfahrens verbieten, die Überdachungen zu nutzen. Markus Schoch 30.10.2020, 04.30 Uhr

Gionatan Capuano unter der Pergola in der Gartenwirtschaft, die er winterfest gemacht hat. Bild: Markus Schoch (29. Oktober 2020)

Gionatan Capuano ist schlecht zu sprechen auf die Stadt Arbon. Und er ist nicht gewillt, sich weiter alles bieten zu lassen. «Ich verstehe nicht, warum man so mit mir umgeht. Ich bin seit 18 Jahren Teil des touristischen Angebotes in Arbon und erfahre null Wertschätzung.» Im Gegenteil: «Ich werde bekämpft und drangsaliert. Das akzeptiere ich nicht länger.»

Der Wirt und Inhaber des «Roten Kreuzes» sitzt auf der Anklagebank wegen zwei Pergolen, die er vor vier Jahren für über 100'000 Franken ohne Bewilligung baute. Die Stadt legalisierte zwar nachträglich die grössere der beiden Konstruktionen unter den Bäumen in der Gartenwirtschaft. Der Heimatschutz ist damit aber nicht einverstanden und will auch diese wieder entfernt haben. Der Fall liegt beim Verwaltungsgericht.

Stadt droht mit der Polizei

Ungeachtet dessen, dass noch kein Entscheid getroffen ist, untersagte die Stadt Capuano mit Verfügung vom Juni, die Pergolen weiter zu nutzen. Der Wirt focht den Erlass erfolglos an. Am 7. Oktober entzog der Kanton seiner Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Mit dem Ergebnis, dass die Stadt Capuano mit Brief vom 21. Oktober postwendend einen neuen Termin setzte. Spätestens am 2. November ist Schluss. Wenn er nicht spure, werde sich die Stadt mit Hilfe der Polizei Zutritt verschaffen und die Anordnung vollziehen, droht ihm die Behörde.

Blick von oben aufs «Rote Kreuz» mit den beiden Pergolen. Bild: Manuel Nagel (23. Juni 2020)

Capuano hat absolut kein Verständnis für das Vorgehen der Stadt. «Es ist lächerlich.» Denn Ende September schloss er das «Rote Kreuz» wie immer über die Wintermonate. Und Vertreter der Stadt hätten sich davon bei einem Augenschein im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit an eben jenem 21. Oktober überzeugen können. Trotzdem setze ihm die Stadt jetzt völlig unnötig das Messer an den Hals. Capuano sagt:

«Wenn die Verantwortlichen so weiter machen und es Anfang April bei der Wiedereröffnung des Restaurants ernst meinen mit dem Nutzungsverbot, mache ich auch ernst und lasse die Läden runter.»

Und weiter: «Ich sperre Hotel und Restaurant für ein paar Jahre zu und stelle Gitter rundherum auf.»

Capuano hat in Kreuzlingen ein Hotel gekauft für den Fall der Fälle

Das sei keine leere Drohung, stellt der Wirt klar. Um weiterhin eine unternehmerische Perspektive zu haben, sei er in dieser verfahrenen Situation auf die Suche nach einem zweiten Standbein gegangen und habe vor gut drei Wochen das Hotel Ziil in Kreuzlingen gekauft. Wenn in Arbon alle Stricke reissen sollten, werde er seinen Arbeitsschwerpunkt dorthin verlegen. «Es würde mir aber leidtun um meine sechs festangestellten und 15 während der Saison beschäftigten Mitarbeiter sowie die vielen Aushilfen und all die treuen Gäste hier», sagt Capuano.

Die kleinere der beiden Pergolen steht frei ausserhalb der Bäume. Bild: Max Eichenberger (26. Oktober 2020)

Es gehe einfach nicht mehr ohne die Pergolen, insbesondere nicht ohne diejenige unter den Bäumen.

«Die Gartenwirtschaft mit den 350 Sitzplätzen ist das Herzstück meines Betriebes.»

14 Jahre lang sei jeweils riesiges Chaos ausgebrochen, wenn Sturm aufgekommen sei und Regen eingesetzt habe. «Es war die Hölle: Die Gäste erhoben sich alle von den Sitzen, rannten ins Restaurant mit seinen 110 Sitzplätzen oder einfach davon, ohne zu zahlen.» So habe es nicht weitergehen können. «Wir sind regelmässig auf dem Zahnfleisch gelaufen.» Und darum habe er handeln müssen.

Pergolen sind eine enorme Erleichterung für den Betrieb

Die Überdachung lasse sich auf Knopfdruck ausfahren und biete den Gästen in Minutenschnelle Schutz bei einem Wolkenbruch oder wenn die Sonne steche. Capuano sagt:

«Es ist perfekt, wir können endlich unter Bedingungen arbeiten, die einen geregelten Betrieb erlauben. So wie es normal sein sollte.»

Capuano würde sich wünschen, dass die Stadt mit ihm endlich das Gespräch und einen gangbaren Weg sucht. Bis jetzt könne er den Willen dazu nicht erkennen. «Von Stadtpräsident Dominik Diezi höre ich nur, dass es nichts mehr zu bereden gibt».

Markus Neff versteht diese abweisende Haltung der Stadt nicht. Der Arboner ist Verwaltungsrat der Immobilienfirma Kingshouse Immobilien AG, die viel Erfahrung mit dem Umbau von Gastroliegenschaften hat und Capuano vor kurzem das Hotel Ziil in Kreuzlingen verkaufte. In anderen Thurgauer Gemeinden und Städten würden die Behörden in ähnlichen Fällen nicht so sehr den einseitigen Forderungen des Heimatschutzes Beachtung schenken, sondern kompromissfähige Lösungen suchen, mit denen alle Beteiligten leben können, sagt Neff.

Markus Neff: Andere Städte lassen sich nicht fremdsteuern

So sei es beispielsweise vor ein paar Jahren in Kreuzlingen beim Umbau des Restaurant Hörnli gewesen, wo unter anderem die Eingangstüre zum Streitfall geworden sei. Der Heimatschutz habe eine Anzeige gegen die Kingshouse Immobilien eingereicht, ohne je das Gespräch gesucht zu haben, Anfragen seien nicht beantwortet worden. «Die Stadt hat sich aber nicht fremdsteuern lassen. Sie ist das Problem proaktiv angegangen», sagt Neff. Auch die Denkmalpflege habe Hand geboten, ohne dass dabei denkmalpflegerische Belange vernachlässigt worden seien.

In Arbon dagegen mache es den Eindruck, dass die Verantwortlichen sich viel zu sehr auf die als kompromisslos und gewerbefeindlich zu bezeichnende Haltung des Heimatschutzes eingelassen hätten, kritisiert Neff. Es erscheine bedenklich, dass diesem privatrechtlichen Verein so viel Gewicht beigemessen werde und Arbeitsplätze sowie touristische Anliegen ins Abseits gestellt würden.

Der Wirt ist immer wieder bei der Stadt aufgelaufen

Bild vom Modell des letzten Erweiterungsprojektes. Bild: Markus Schoch (29. Oktober 2020)

Capuano will nicht länger den Prügelknaben spielen. Er sagt:

«Ich habe immer wieder versucht, das Hotel für mehrere Millionen auszubauen, und die Infrastruktur auf den neusten Stand zu bringen. Aber mit allen Projekten erlitt ich Schiffbruch.»

Und jetzt lege ihm die Stadt wieder Steine in den Weg. Wenn Arbon ihm keine Zukunft als Unternehmer geben wolle, dann dürfe sich Arbon nicht wundern, wenn an einem der schönsten Orte der Stadt irgendwann die Lichter ausgehen. «Dabei würde ich so gerne weiter machen. Es ist brutal.»