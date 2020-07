Reportage «Ich sterbe hier im Laden»: Monika Neuffer ist die Schnitzelkönigin von Amriswil – und bangt wegen Corona um ihre Existenz Die 62-Jährige betreibt einen Imbissladen im Westen der Stadt. Damit erfüllte sie sich einen lange gehegten Kindheitstraum. Sheila Eggmann 28.07.2020, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neuffer liebt nicht nur ihren Imbiss, sie liebt auch Amriswil. Hier wohnt sie seit 37 Jahren. Bild: Reto Martin (Amriswil, 24. Juli 2020)

Früher, als Monika Neuffer noch ein Kind war, fuhr sie jeweils zusammen mit ihrem Vater an den Ägerisee. Beim Nachhauseweg hielten sie am Imbissstand an und assen eine Portion Pommes frites oder Chicken Nuggets. «Da habe ich immer gesagt: ‹Ich will einmal selbst einen Imbissstand›», erzählt die 62-Jährige.

Diesen Traum hat sie sich erfüllt. Per Zufall ist sie in der Zeitung auf ein Inserat gestossen, bei dem in Amriswil ein neuer Betreiber für den Imbisswagen bei der Cooptankstelle gesucht wurde. Da habe sie zugeschlagen.

«Das war meine Chance.»

Geranien schmücken den Eingang zum Imbisshäuschen. Bild: Reto Martin (Amriswil, 24. Juli 2020)

Heute, exakt 14 Jahre später, ist aus dem Wagen ein kleines Häuschen aus Fertigelementen geworden, denn «im Winter war es im Wagen saukalt. Da sind einem die Lumpen eingefroren.» Vor der Terrasse blühen die Geranien. Die von Neuffer gepflanzten Bäume überragen mittlerweile das Imbisshäuschen. Und Neuffer selbst, oder «Moni», wie sie alle nennen, gehört unterdessen zu Amriswil wie die Glöggli Clique oder der eiserne Stier vor dem Stadthaus. Doch dieser Frühling war hart.

«Auf die Seite legen kann ich gar nichts»

Das Angebot in «Monis Imbiss» ist vielfältig. Bild: Reto Martin (Amriswil, 24. Juli 2020)

Corona hat auch sie getroffen. «Manchmal frage ich mich, wie es weitergeht», sagt Neuffer. In dieser Zeit versuchte sie ihre Produkte als Take-away anzubieten. Das sei aber nicht gut angelaufen. In dieser Zeit hätten sie oft Existenzängste geplagt, denn die Miete musste trotzdem bezahlt werden.

Überhaupt: Mit einem Imbissstand überleben ist schwer. «Auf die Seite legen kann ich gar nichts», sagt Neuffer. Ihr Standort direkt an der Strasse bringt ihr zwar manch einen Laufkunden, aber auch den Strassenlärm. Direkt neben ihr bietet die Tankstelle die Petfläschli günstiger an. Und bald gibt es auch noch Konkurrenz durch den geplanten «Burger King» in der Nähe. Viele hätten sie schon gefragt, ob sie nicht aufhören wolle. Sie antworte dann jeweils:

«Ich sterbe hier im Laden.»

Sie sei nicht der Typ, der zu Hause hocken könne. «Irgendwie geht es immer weiter», sagt Neuffer. Dabei kann sie auf ihren Mann Werni zählen, der jeden Abend im Imbiss steht. «Ohne seine Unterstützung würde ich das alles nicht meistern», sagt sie.

Die Zürcherin betreibt «Monis Imbiss» mit ihrem Mann Werni. Bild: Reto Martin (Amriswil, 24. Juli 2020)

«Moni» macht also weiter. Sie kann gar nicht anders. Nicht einmal nach der anstehenden Pension wird sie sich zur Ruhe setzen. «Ich brauche das hier.» Der grosse Garten, den sie hier hat, und die Möglichkeit, um Menschen herum zu sein, machen ihr grosse Freude.

Aus Kunden sind Freunde geworden

Toast, Sauce, Speck, Zwiebeln, Essiggurke, Tomaten, Schnitzel, mit Käse überbacken: Wegen «Monis Schnitzeltoast» kämen viele zu ihr. Und weil man sich hier kennt. Aus Kunden sind Freunde geworden. Jedes Jahr lädt Neuffer alle Stammgäste zu mehreren Festen ein, etwa am ersten August oder am Samichlaustag. Ein Stammgast sei sogar beinahe so oft im Imbiss wie sie selbst, sagt die Betreiberin: Der Marco, der komme seit 14 Jahren jeden Tag hierher.

Die Umgebung des Imbisshäuschen ist mit viel Liebe gestaltet. Bild: Reto Martin (Amriswil, 24. Juli 2020)

Neuffer liebt nicht nur ihren Imbiss, sie liebt auch Amriswil. Hier wohnt sie seit 37 Jahren.

«Ich gehöre hier her

und will nicht mehr weg.»

Die Zürcherin zog mit ihrem Mann zuerst nach Romanshorn. Sie hat sich dort aber nie wohlgefühlt. «Im Sommer ist es dort schon schön mit dem See, aber im Winter ist überhaupt nichts los.» In Amriswil aber, da ist sie nun zu Hause. «Wegen der vielen netten Leute.» Und weil sie sich hier ihren Kindheitstraum erfüllen konnte.