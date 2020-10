«Ich möchte alle ins Boot holen», sagt Leo Bär, der neue Leiter des Seniorenzentrums Sattelbogen in Bischofszell

Leo Bär erblickte am 26. Februar 1979 in Winterthur das Licht der Welt und wuchs in Kyburg auf. In seiner Geburtsstadt besuchte er die Schule für Pflegeberufe. Seit dem erfolgreichen Abschluss (DN 1) hat er stets Aufgaben auf dem Gebiet der Langzeitpflege wahrgenommen. Bär verfügt über Berufserfahrung als Wohngruppenleiter sowie als Leiter Pflege und Qualität. Vor seinem Stellenantritt in Bischofszell war er Institutionsleiter in Flaach. Bär ist verheiratet und wohnt in Marthalen ZH. (st)