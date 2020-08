«Ich kaufe dir das nicht ab»: Eltern in Salmsach wollen dem Schulpräsidenten und der Schulleitung nicht noch eine Chance geben Die Schulbehörde möchte das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen. Doch so einfach ist das nicht. Eine Aussprache hat die Wogen nicht glätten können. Die Unzufriedenheit vieler Väter und Mütter über die Zustände an der Schule ist nach wie vor gross. Es gibt sogar Rücktrittsforderungen. Markus Schoch 25.08.2020, 04.20 Uhr

Es sollte ein erster Schritt in eine bessere Zukunft werden. Tatsächlich ging es nach Meinung vieler Beteiligten bloss im alten Trott weiter und endete mit Tränen und wütenden Vätern und Müttern.

An zwei Elternabenden in den letzten beiden Wochen wollte die Schulgemeinde die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit aufarbeiten und die Situation beruhigen. Es ist ihr nicht gelungen oder zumindest nur ansatzweise. So jedenfalls sind die Aussagen derjenigen neun Eltern zu werten, die sich am Tag nach der zweiten Aussprache kurzfristig nochmals Zeit genommen haben, um mit Schulpräsident Martin Haas, Schulkommissionsmitglied Irene Haltmeier und Gàbor Kis von der Schulberatung in Anwesenheit eines Vertreters der «Thurgauer Zeitung» darüber zu reden, wie es gelaufen ist. An den beiden Elternabenden sind die Medien ausgeschlossen.

Ein Brief bringt das Fass zum Überlaufen

An der Schule Salmsach haben viele Eltern das Vertrauen in den Schulpräsidenten und die Schulleitung verloren. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat ein Brief kurz vor den Sommerferien, in denen die beiden sich gegen Verleumdungen von Kindern gegenüber Lehrpersonen verwahren, ohne zu sagen, um was es geht und wer genau wen in ein schiefes Licht stellt, was alle Kinder unter Generalverdacht stellt und die Gerüchteküche anheizt. Und weil dann auch noch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Kantons ohne vorherige Information der Eltern im Gespräch mit Kindern den Vorwürfen nachgehen, die sich als unbegründet erwiesen, ist endgültig Feuer im Dach.

60 Väter und Mütter wenden sich in einem Schreiben an die Schulkommission, in dem sie ihr Unverständnis über das Vorgehen ausdrücken. Einzelne sprechen von grobfahrlässigem Fehlverhalten der Verantwortlichen.

Sprechstunde für Eltern vor jeder Sitzung

«Es ist eine grosse Betroffenheit und ein grosses Bedauern da», sagt Schulpräsident Martin Haas am Freitag an die Adresse der Eltern, die ins Berglischulhaus gekommen sind, um mit ihm öffentlich Bilanz der Diskussionen am Vorabend zu ziehen. Und er verspricht, «nicht lugg zu lassen», um das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. «Ich kaufe dir das nicht ab», entgegnet ihm eine Mutter.

Als Sofortmassnahme habe die Behörde beschlossen, vor jeder ihrer Sitzungen eine Sprechstunde einzurichten, um im direkten Austausch mit den Eltern zu erfahren, wo der Schuh drückt, sagt Schulkommissionsmitglied Haltmeier. Die anderen Kritikpunkte auf der langen Liste, die Eltern zusammengestellt haben, werde die Behörde so schnell als möglich aufarbeiten und gegebenenfalls Lösungen präsentieren, «wie wir es besser machen können». Es geht um Beleidigungen von Kindern und Eltern, Willkür im Umgang mit ihnen oder fehlende Unterstützung.

Nach vorne schauen

«Wir brauchen Zeit», sagt Haltmeier. Und es gehe sicher nicht schneller, wenn ständig die alten Geschichten aufgewärmt würden, gibt sie zu verstehen.

«Ich würde mir wünschen, dass wir die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen könnten und vorwärts schauen.»

Vertrauen dürfe man nicht nur einfordern, sondern müsse es sich auch erarbeiten, halten Eltern Haas und Haltmeier entgegen. Mit Pleiten, Pech und Pannen, die in Salmsach nach wie vor an der Tagesordnung seien, falle es ihr schwer, stillzuhalten und einfach zuzuschauen, sagt eine Mutter. Die Verhältnisse an der Schule seien auch heute noch chaotisch, ist ein Vater mit ihr einig.

Schuld sei die Schulleitung, die seiner Meinung nach nicht mehr tragbar ist. Und der Schulpräsident mache es nicht viel besser, weil er einfach zusehe, doppelt eine Mutter nach, die sich nicht ernstgenommen und oft hilflos fühlt. Fehler könnten passieren. Aber dann müsse man auch hinstehen und sich dafür entschuldigen. Im Moment sei das nicht so oder passiere erst auf öffentlichen Druck hin.

Mit der Geduld am Ende

Haltmeier verteidigt die am Freitag nicht anwesende Schulleiterin, deren Arbeit «wahnsinnig schwierig ist». Und sie sagt:

«Wir haben eine andere Sicht aufs Ganze. Ich spüre, dass ihr Kinder wichtig sind.»

Unterstützung erhält Haltmeier beziehungsweise die Schulbehörde von einer Mutter, die es «mega stark findet, dass Ihr hingestanden seid.» Mit Rücktrittsforderungen schaffe man nur noch mehr Unruhe, redet sie den anderen Eltern ins Gewissen. «Wir können zudem nicht ewig das Personal austauschen.» Mögliche Nachfolger seien dünn gesät.

Sie seien mit ihrer Geduld am Ende, zeigt sich ein Mann davon unbeeindruckt. «Jetzt muss etwas gehen.» Dessen seien sie sich bewusst, sagt Haas, der an diesem Morgen sonst nicht viel sagt.