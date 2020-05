«Ich habe gerne Dampf gemacht»: Die Ära Andrea Vonlanthen im Grossen Rat ist zu Ende. Nun verrät der Arboner SVP-Politiker, wie man die besten Vorstösse ausheckt. Nicht immer ist Vonlanthen seiner Partei treu geblieben. Aber den Fahrtgemeinschaften mit den SVP-Kantonsräten Konrad Brühwiler, Stephan Tobler und Egon Scherrer, worüber er vieles erfahren hat. Annina Flaig 28.05.2020, 14.54 Uhr

Andrea Vonlanthen sitzt mit einem Buch im Wohnzimmer daheim in Arbon.

Andrea Stalder

Zu Hochform aufgelaufen ist Andrea Vonlanthen in den Kaffeepausen. Wenn die Mitglieder des Grossen Rates im Foyer des Ratssaals Milch und Zucker in ihre Tassen rührten, hat der prominente Arboner viele seiner Vorstösse ausgeheckt. Etwa 70 waren es in 20 Jahren. Der letzte: eine Einfache Anfrage, in der er mit anderen seine Befürchtung kundtut, dass Jugendliche heute christliche Analphabeten seien.

Der Vorstoss ist in zweierlei Hinsicht charakteristisch für Vonlanthens Politik im Grossen Rat: Ihm gelang es immer wieder, Leute aus unterschiedlichen Parteien hinter sich zu scharen. Und als gläubiger Christ machte er sich gerne für religiöse und ethische Themen stark, so zum Beispiel gegen die Abschaffung christlicher Feiertage, gegen Sterbehilfe, gegen Pilotversuche mit Cannabis und für Babyklappen.

«Ich war ein Kämpfer für christliche Werte.»

«Der Schnauz gehört zu meiner Frisur»

Der 72-Jährige ist ein ordentlicher Mensch. Die Bücher im Regal hat er nach Themen sortiert. Er spricht in druckreifen Sätzen. Vielleicht haben ihn seine langjährigen Tätigkeiten als Redaktor der Thurgauer Zeitung und Chefredaktor der Schweizerischen Bodensee-Zeitung vor mehr als 20 Jahren geprägt.

Andrea Vonlanthen in jungen Jahren als Chefredaktor der Schweizerischen Bodenseezeitung. PD

Wer sich traut, kann diesen Mann alles fragen, auch, weshalb er einen Schnauz trägt. «Der gehört halt zu meiner Frisur», antwortet er dann spitzbübisch. Und er öffnet ein privates Fotoalbum, das zeigt: Den Schnäuzer hat der stets sorgfältig frisierte Herr schon früh wachsen lassen, gleich nach der Geburt seiner Tochter Rahel vor 48 Jahren.

Vonlanthen ist 52 Jahre alt, als er im Jahr 2000 für die SVP in den Grossen Rat gewählt wird. Das Programm und die Schlagkraft der Schweizerischen Volkspartei imponieren ihm. Ihm gefällt, dass er breite Rückendeckung hat und mit seinen Vorstössen etwas bewirken kann.

«Ich habe gerne Dampf gemacht.»

Mit seinem SVP-Beitritt verblüfft er einige, wie den damaligen Thurgauer SP-Ständerat Thomas Onken. «Er sprach mich völlig schockiert an», erinnert sich Vonlanthen. Er ist kein Hinterbänkler, auch nicht als Student am Lehrerseminar Kreuzlingen, wo er vom Deutschlehrer Ernst Mühlemann politisiert wird. Schon damals steht er auf und sagt seine Meinung. «Früher galt man dadurch als linker Rebell .»

Der SVPler scherte immer wieder aus

Doch Vonlanthen ist kein Linker. «Die konservative Werthaltung der SVP passt gut zu mir», sagt er, der übrigens auch dafür gesorgt hat, dass die Schüler im Thurgau das Thurgauerlied wieder trällern. Seine Parteizugehörigkeit hindert ihn aber nie daran, auszuscheren, wenn er anderer Meinung ist, wie beispielsweise im Herbst, als er eine Steuerfusssenkung verlangt und damit Parteikollege und Finanzdirektor Jakob Stark an den Karren fährt.

Andrea Vonlanthen am Rednerpult im Grossen Rat. Andrea Stalder

Auch als Gegner der Flatrate und des Erweiterungsbaus der Pädagogischen Hochschule Kreuzlingen fällt er seiner Partei in den Rücken und verbündet sich mit Kantonsräten anderer Couleur. Treu ist er hingegen, was die Fahrgemeinschaften zu den Grossratssitzungen angeht: Die SVP-Kantonsräte Konrad Brühwiler, Stephan Tobler, Egon Scherrer und er fahren immer gemeinsam zu den Rathäusern in Weinfelden und Frauenfeld.

«Da hat man vieles erfahren.»

Wunsch nach Platz im Nationalrat

Mit 60 holt ihn die SVP noch auf die Nationalratsliste. Der Sprung nach Bern gelingt ihm nicht. «Leider.» Das hätte ihn schampar gereizt, sagt er nur. Nun hat er die letzte Grossratssitzung hinter sich. Der Abschied fällt ihm nicht leicht.

«Ich gebe eine Aufgabe ab, die mir viel bedeutet hat.»

Für ihn sei es jedoch an der Zeit, jüngeren Politikern Platz zu machen. Deshalb zieht er einen Schlussstrich unter 1100 politische Sitzungen und 18 Ordner voller Akten. Als Fazit zitiert er Max Weber: «Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern.» Genau das habe er 20 Jahre lang gemacht.