«Ich habe es mir schlimmer vorgestellt»: Der Kreuzlinger Badi-Chef Jürg Schlatter ist zufrieden mit der Corona-Situation

Das Schwimmbad Hörnli verzeichnet danke der Hitzetage gute Eintrittszahlen und stösst trotz Corona nicht an Kapazitätsgrenzen. Eigentlich dürften bis zu 6600 Gäste hinein, so viele Besucher erreicht das Freibad aber nicht einmal an Rekordtagen.

Martina Eggenberger 12.08.2020, 04.10 Uhr